Lluís Aesteguia, proclamado el domingo como candidato de Més per Mallorca al Parlament, ha tardado menos de 24 horas en abrir una crisis en el seno del pacto de izquierdas que gobierna en Baleares y en el seno de la propia formación soberanista. De forma educada y sucinta no ha dejado títere con cabeza y ha atacado tanto el papel sumiso de sus compañeros de Més en el Govern balear como algunas decisiones del PSOE que ha actuado mirando más sus propios intereses que los de los ciudadanos de Baleares.

El flamante candidato asegura que su partido no se siente correspondido en el conjunto de políticas del Govern. Apesteguia considera que se hacen «políticas fantásticas» desde las Consellerias de Més pero que los militantes no se sienten reflejados en el resto» de departamentos del Ejecutivo autonómico. Apesteguia habla incluso de una posible ruptura del pacto si se demuestra que no se están cumpliendo los acuerdos de gobierno.

Apesteguia se presentaba como candidato alternativo al impulsado por el aparato de Més per Mallorca, que era la alcaldesa de Esporles, Maria Ramon. Apesteguia ha querido dejar clara su postura desde un principio y ya actúa más como líder de los soberanistas que como cabeza de lista a las próximas elecciones autonómicas.

En una entrevista con Europa Press, el candidato, que también es el alcalde de Deià, afirma que el resultado de las primarias es «un mensaje» tanto a los socios como a nivel interno, un mensaje con el que Més se «reivindica a sí mismo».

Además, Apesteguia ha considerado que «ha habido ciertos momentos» en los que ha sido «evidente» que en el Govern que preside la socialista Francina Armengol pesaba más la lealtad al PSOE que al territorio.

«Cuando el Gobierno estatal anuncia que incumplirá la ley que tendría que compensar el sobrecoste de la insularidad a la ciudadanía de Baleares, que el Govern no lo impugne en el Tribunal Constitucional no lo entiendo desde otra perspectiva que no sea priorizar la lealtad de partido a la de país», ha explicado. .

En este sentido, desde Més quieren que se le reconozca un mayor peso en el Govern para poder impulsar políticas no sólo sectoriales, sino «globalmente». «Sin Més no habría habido pacto», ha recordado Apesteguia, que entre los anhelos de los ecosoberanistas ha apuntado a un mayor autogobierno, mejor financiación, recuperación del uso social del catalán y la transformación del modelo económico.

Con todo, Apesteguia ha indicado que se deberá realizar un «análisis riguroso» respecto al cumplimiento de los acuerdos -o si están «en vías de cumplirse»-, teniendo en cuenta no obstante cómo la pandemia de coronavirus ha alterado las agendas políticas.

Así, preguntado por una posible ruptura del ‘Pacte’, el candidato ha señalado que si esa evaluación llevase a la conclusión de que los acuerdos no se están cumpliendo, se tendrían que contemplar «todos los escenarios». En cualquier caso, Apesteguia ha puntualizado que «si el pacto se está cumpliendo, Més es un partido serio». «Todos los socios quieren un pacto si se cumple», ha dicho.