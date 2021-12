Calvià

duramente los presupuestos del alcalde, Alfonso Rodríguez, por el aumento de

«Con el aumento de la presión fiscal, el alcalde quiere tener más fondos económicos para que se pueda costear sus campañas de autobombo”, ha dicho la portavoz del PP, Luisa Jiménez . En este sentido, los ‘populares’ inciden en el alto gasto en campañas de comunicación, publicaciones municipales y difusiones de información que se podría hacer a través de medios telemáticos gratuitamente”.

Luisa Jiménez le ha recriminado a Rodríguez la subida de impuestos: «Ustedes dicen que no suben los impuestos. Un sistema impositivo debe ser progresivo. Pero en Calvià no es así. Porque un sistema progresivo implica gravar en función de los ingresos y ustedes saben que la economía de este municipio ha sufrido un enorme quebranto por la crisis económica y social por la pandemia. Pero ustedes no han bajado ni bonificado los impuestos para adaptarse a esa bajada de ingresos».