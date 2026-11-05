CAEB pide a la Delegación del Gobierno que garantice el derecho al trabajo durante la huelga del 11 de noviembre

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha solicitado al nuevo delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Pere Joan Pons, que garantice el derecho al trabajo durante la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 11 de noviembre.

La petición se ha producido durante una primera reunión institucional celebrada este mediodía en la sede de la Delegación del Gobierno, que ha servido como toma de contacto entre ambas entidades. En el encuentro también han participado el secretario general de CAEB, Sergio Bertrán; el secretario general de la Delegación del Gobierno, Rubén Castro, y representantes de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Planas ha recordado que el derecho a huelga está reconocido constitucionalmente y debe respetarse, pero ha insistido en que también debe garantizarse el derecho de los trabajadores que quieran acudir a sus puestos. «La huelga es un derecho constitucional que se ha de respetar y respetamos, de la misma forma que los empresarios pedimos que se respete el derecho al trabajo», ha señalado.

Otro de los asuntos abordados durante la reunión ha sido la creciente preocupación del tejido empresarial por las amenazas y convocatorias difundidas a través de las redes sociales. Según ha trasladado CAEB, estas comunicaciones provocaron el pasado viernes el cierre anticipado de varios comercios del centro de Palma, así como la instalación de elementos de protección ante el temor de posibles ataques contra los escaparates.

En este contexto, la presidenta de la patronal balear ha agradecido el dispositivo policial desplegado durante el fin de semana, que, según ha destacado, permitió reducir la alarma social y recuperar la normalidad en las calles de la capital balear.

La reunión ha concluido con la felicitación de Carmen Planas a Pere Joan Pons por su reciente nombramiento como delegado del Gobierno en Baleares. La presidenta de CAEB ha expresado su deseo de que ambas instituciones mantengan una relación basada en un «diálogo fluido por ambas partes».