Bolo: «Es un orgullo tener enfrente a Javier Aguirre»

Jon Pérez Bolo, entrenador del Burgos, rival mañana del Mallorca en la eliminatoria de 16avos de final de la Copa del Rey, dijo en rueda de prensa que «es un orgullo tener enfrente a Javier Aguirre», de quien dijo que «es un hombre de fútbol, de los que van de cara», y aseguró que «haremos lo que esté en nuestra mano para seguir en la competición».

«Celebramos haber pasado la anterior eliminatoria porque sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un club de Primera División. Estamos muy contentos e ilusionados porque el Mallorca pueda visitarnos. Intentaremos hacer las cosas bien para seguir en la competición. Nos vamos a enfrentar a un gran equipo con un gran entrenador. Para mí es un orgullo poder saludar a Javier Aguirre porque es uno de los grandes entrenadores que van de cara, de frente y es un hombre de fútbol. Todos soñamos con jugar partidos así, contra equipos de Primera División. Con trabajo y con la ayuda de nuestra afición hemos conseguido llegar a esta eliminatoria y vivir esta experiencia. Estamos orgullosos y concienciados para hacer las cosas bien y darles un susto para que pueda venir otro equipo de Primera a visitarnos», explicó el entrenador vasco.

En cuanto al ex-mallorquinista Fer Niño, no garantizó su titularidad porque acaba de volver de una lesión: «Ayer hizo parte del entrenamiento y hoy seguirá trabajando, pero no hemos corrido riesgos con ningún jugador y no lo vamos a hacer con Fer. Valoraremos todo bien, pero lo que no vamos a hacer es correr riesgos. Todos queremos hacer un buen partido, pero somos conscientes de que tenemos una segunda vuelta muy atractiva y tenemos que mirar por el futuro que nos viene».

Finalmente, sobre cómo va a preparar el choque fue muy claro: «Es un orgullo tener enfrente a Javier Aguirre, pero no vamos a darle pistas de cómo vamos a afrontar el partido. Vamos a intentar ser fuertes en las áreas y sacar nuestras virtudes a relucir. Siempre lo tomamos como una batalla con dos estrategas que plantean el partido y yo voy a intentar sorprender a Javier. Seguro que nos ha estudiado bien y tiene los datos de lo que está haciendo el Burgos en casa y saben que van a tener que hacer las cosas bien para pasar. Vamos a intentar hacer un buen partido y disfrutarlo, porque creo que nos lo merecemos. Hemos trabajado mucho, el club, los jugadores, el cuerpo técnico y la afición. Hemos pasado dos eliminatorias complicadas, con la suerte de contar con nuestra afición tanto en Alicante como Arenteiro. Y para mí, el domingo tiene que ser un momento de celebración para disfrutar todos juntos. Y cuanto más lo disfrutemos, más cerca vamos a estar de pasar la eliminatoria».