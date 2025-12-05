La boda del año y la más esperada

Hoy se casan María Juan de Sentmenat y Patrick Popp, la boda del año y sin duda la más esperada. No se pueden imaginar la felicidad que siento en el momento de escribir la crónica de hoy. Se trata de una felicidad compartida por muchos que conocemos y queremos a la pareja, así que espero contagiársela para que disfruten, como lo hacemos muchos, muchos, muchos, desde que supimos que el matrimonio estaba programado para un futuro, hoy, tras muchos meses esperando el compromiso.

Esta felicidad casi tribal, nada excluyente, cero cursi y mucho menos esnob, tiene unas bases sólidas que auguran un futuro feliz que deseamos todos. Ambos han vivido la vida como han querido o podido, han luchado y se han creado a sí mismos trabajando duramente, luchando para seguir adelante pese a situaciones difíciles que se han interpuesto en el camino de ambos cuando parecía que todo era color de rosa.

Para nadie es fácil vivir una vida completa, libre e incluso rebelde, pero los novios de hoy han sabido superarse a sí mismos cada vez que ha surgido un problema que habría hundido a muchos para siempre. Y han superado estos momentos complicados con una dignidad que no se hereda, se aprende con la educación y la formación del carácter de cada uno con la fórmula más inteligente, prueba, error y así hasta el infinito.

Antes de seguir les deseo a ambos y a sus hijos lo mejor: María es madre de una hija ya universitaria que es un orgullo para todos y Patrick es padre de un hijo que trabaja en Ámsterdam desde hace tres años. Ambos son guapos, educados, trabajadores y poco problemáticos, así que es una maravilla que hoy se conviertan ante la sociedad en hermanos, porque amigos lo son desde hace tiempo. Todo hace presagiar un futuro de bendiciones que celebraremos, Dios mediante, esta tarde de viernes festivo, el de la Constitución española que nos une a todos, incluso a los que nacieron en el seno de familias que aunque influyentes han sabido renunciar sin estridencias a los privilegios que un día disfrutaron sus antepasados.

María lleva en su ADN la sangre de algunas de las familias aristocráticas más prestigiosas de España, lo lleva con orgullo pero jamás presume de ello y odia, esta palabra no me gusta, así que escribiré simplemente que detesta que se la juzgue por unos orígenes y una educación que no han sido más que un regalo del destino del que sabe, no tiene derecho a presumir porque la convertiría en alguien vulgar, incluso según sus creencias, en alguien sin interés más allá de los de su clase. Si algo no es María es clasista en el sentido más amplio y espantoso de la palabra. Ni es racista, ni tampoco excluyente, salvo en una cosa simple, la buena educación de los que la rodean y también su capacidad de lucha, de sobrevivir y de divertir.

María ha hecho de la diversión de los otros la base de su trabajo como Relaciones Públicas capaz de reunir a lo más variopinto de la buena sociedad, que no mira ni juzga orígenes ni pasados, únicamente se selecciona desde el presente y la vanguardia puesto que hoy es hoy, y no antes, pero sí pensamos en el después, quizás porque las raíces son sólidas. Es como lo son muchas de las personas a las que quiero, una princesa rebelde pero buena, punki, quizás, pero también pija cuando haga falta, pero jamás la verán como a una mujer normal y corriente porque afortunadamente no lo es. Tampoco es como muchos la imaginan o tratan superficialmente, es todo lo contrario. No ha hecho nada en su vida que no estuviera codificado por el hecho de ser madre.

Su hija, apodada Ratón, es y seguirá siendo el centro de su vida, como lo son sus dos hermanos, Beatriz y Alfonso. Y en el centro de ese universo familiar está el sol que les ilumina y les ha hecho libres, su madre, una gran mujer, de las de verdad, que no necesita artificios. Beatriz Lerdo de Tejada vive hoy uno de sus días más felices. Enviudó joven, quedándose al cargo de tres hijos que debían seguir siendo buena gente, respetables y sobre todo felices en la medida que la vida lo permita. Seguramente la ayudó mucho su suegra, la añorada doña María Fontcuberta, condesa de Ribas. Con razón hoy todos somos felices.

María y yo nos conocemos hace ya muchos años, los que nos han llevado a la madurez personal y profesional. Yo necesitaba un gran personaje para mis primitivas crónicas de sociedad, ella necesitaba a alguien que respetara su universo y su trabajo, que lo diera a conocer de manera respetuosa. Esa relación interesada al principio devino en una amistad verdadera, honesta y capaz de echar y dejar atrás equivocaciones o malos entendidos.

María te habla a la cara, te reprende si dices bañador en vez de traje de baño, yo también. Los malos en casi todo me la han criticado sin base ninguna o por anécdotas de la vida que no son verdaderamente importantes. Lo es el día después y lo importante es ver a esa bellísima mujer correr por la mañana por el Paseo Marítimo de Palma llena de energía, luchando como hacen los buenos contra sí mismos. Son los que la envidian. Los buenos ni la critican, ni la juzgan, en todo caso la admiran. Unas viejas jefas me decían a menudo que si María no fuera quién es no le haría ni caso, se equivocaban, porque la quiero por quién es y por cómo es.

Juntos hemos conseguido grandes cosas, hemos vivido y creado momentos inolvidables, hemos triunfado a nuestra manera, aunque el verdadero triunfo de la boda de mi amiga lo veré en unas horas reflejado en su hija, su gran logro, su gran éxito. Su marido, espero que ya lo sea en el momento en el que lean esta crónica emocionada, es el hombre soñado por muchas personas. El yerno perfecto que todos vemos conforme ha ido avanzando esta relación que a muchos nos pilló por sorpresa.

Alto, guapo, de origen alemán, aunque también mallorquín y español convencido, que ha sabido crearse un futuro personal y profesional sólido. Ha sido hasta hoy uno de los solteros de oro de la sociedad mallorquina. Ha tenido muchas novias o amigas pero ninguna le había enamorado lo suficiente. Es padre, como ya les he contado, padre de un hijo que le supera y no sólo en altura. La madre de ese joven sensato y elegante les abandonó demasiado pronto víctima de la enfermedad.

En esos tiempos ya lejanos le conocí y nada me hizo sospechar que estuviera viviendo un momento tan dramático. Cuando lo supe no pude mas que admirarlo porque ahí radica la verdadera buena educación. Sufrir sin que se note para no amargar la vida de los conocidos con penas sin solución. Hacerlo en una fiesta, parecer divertirse mientras mueres por dentro, es el mejor de los regalos. Ahi fue cuando comencé a respetarle como hombre y como persona digna de tener en cuenta.

Algunos lo definirán como interesante, a mí me parece inteligente, valiente y señor como se debe ejercer ese rasgo del carácter que sólo implica una buena educación y un alto concepto de sí mismo. Lo ha demostrado entendiendo la inmensa y maravillosa personalidad de su esposa, chispeante, vital y generosa, a la que no ha querido cambiar y sí apoyar desde el inicio del romance que protagoniza la boda del año. Pero a mi entender ha sabido respetar las costumbres ancestrales que a día de hoy pocos conocen pero que marcan el paso por la vida de las personas que pertenecen a determinadas familias. No se trata de ser conservador, se trata de saber quién y por qué eres como eres. Y juntos son lo que hay que ser, se lo aseguro. Sólo les deseo el todo, felicidad, prosperidad y salud. Esta nueva familia que hoy nace de manera oficial lo merece. Que Dios les bendiga.

La fiesta de la boda se celebrará esta tarde en el predio de Bellagre, la icónica propiedad de la familia Juan de Sentmenat, abierta siempre a los amigos y conocidos, y a la amplia familia descendiente de los condes de Ribas, personajes fundamentales de la historia más elegante de esta ciudad, de la isla y de la España de su época. Creo que hoy vivirán también desde el cielo una de sus grandes noches en la preciosa casa que construyeron para sus hijos, para que respiraran volando sobre el mar que creó nuestra bahía. Y todo parecía un sueño. Y no, es más que eso, es un cuento que nos hace creer en el futuro, en el amor y en la vida.