Dentro de su estrategia de ofrecer todos los años nuevos destinos para los viajeros, Ávoris Corporación Empresarial, a través de su aerolínea Iberojet y del turoperador Travelplan, presenta su oferta de viajes con vuelo directo desde Madrid a Boavista (Cabo Verde) de la mano de RIU Hotels & Resorts.

Rodeada de multitud de pequeños islotes, Boavista cuenta con más de 55 kilómetros de arenas blancas y aguas de color turquesa. Los paisajes y el clima cálido todo el año hacen de esta esta isla un destino ideal para pasar unas relajadas vacaciones. Con destacados puntos de referencia turística como la Planicie do Campo da Serra, el pueblo pesquero de Espingueira, el Desierto de Viana o la punta de Ervatão, Iberojet operará vuelos directos los jueves desde Madrid entre el 22 de junio y el 7 de septiembre.

Sus aguas poco profundas, ideales para el desarrollo de corales, las zonas de alimentación de tiburones y tortugas de diferentes especies, así como sus zonas rocosas costeras, que albergan multitud de especies de aves migratorias y sus playas, a las que acude la tortuga boba durante su puesta, o sus bahías protegidas, refugio para las ballenas jorobadas, hacen de esta isla un destino perfecto para el ecoturismo.

Desde menos de 1.000 euros (7 noches en régimen de todo incluido), esta programación de Travelplan con RIU Hotels & Resorts se centra en los tres establecimientos de 5 estrellas que tiene la cadena hotelera en el destino; el recién renovado Riu Karamboa (hotel Adults Only), el Riu Palace Boavista y el Riu Touareg, ofrecen todos el servicio All inclusive by RIU.

Gustavo Serrano, director comercial de turoperación de Ávoris, aseguró en un comunicado que «mediante esta conexión directa a Boavista desde Madrid, los viajeros españoles van a poder disfrutar de un destino excepcional, hasta ahora muy poco frecuente para ellos, que a buen seguro les deleitará con la belleza de su medio natural y su gastronomía. Trabajar codo con codo con RIU Hotels & Resorts nos aporta la garantía de que nuestros clientes disfrutarán de un servicio excepcional que superará todas sus expectativas».

Por su parte, Senén Fornos, director general comercial España y Latinoamérica de RIU, explicó que «estamos muy satisfechos por esta colaboración entre Ávoris y RIU para presentar el destino Boavista al mercado español. Este destino es un auténtico paraíso terrenal, donde los clientes van a encontrar un remanso de paz, tranquilidad, naturaleza y playas vírgenes, así como la amabilidad de los habitantes de estas islas. Cabo Verde es hoy uno de los destinos favoritos para muchos europeos y ahora queremos darlo a conocer en el mercado nacional, en lo que confiamos se trata de una apuesta segura y de futuro para Ávoris».