Una mujer da a luz en una cafetería de Mallorca con ayuda de dos policías antes de que llegara la ambulancia

La mañana de este lunes ha comenzado de una manera completamente inesperada para quienes se encontraban en un conocido establecimiento de s’Arenal de Llucmajor, en Mallorca. Lo que parecía ser una jornada cualquiera terminó convirtiéndose, minutos antes de las ocho de la mañana, en una escena difícil de olvidar: una mujer embarazada se puso de parto en el interior del local y su bebé acabó naciendo antes de que llegaran los servicios sanitarios.

El nacimiento tuvo lugar en la cafetería y pastelería Can Ballester, situada en la calle Maria Antònia Salvà, y contó con la intervención de dos agentes de la Policía Local de Llucmajor, que acudieron rápidamente al lugar tras ser alertados de la situación.

Según fuentes conocedoras de lo ocurrido, una patrulla policial que circulaba por la zona fue avisada por varios testigos de que una mujer embarazada necesitaba ayuda urgente. El pequeño tenía prisa por salir y no se lo pensó dos veces. Los agentes no dudaron ni un instante y se dirigieron inmediatamente hasta el establecimiento.

Al llegar, se encontraron con una situación que requería actuar con rapidez. La mujer había roto aguas y se encontraba ya en pleno trabajo de parto. Entre los nervios propios de un momento tan intenso y la expectación de quienes estaban presentes, los policías comenzaron a asistirla, la tumbaron y avisaron de inmediato a una ambulancia.

Pero el pequeño tenía otros planes. Antes de que los sanitarios pudieran llegar hasta el bar, el bebé decidió adelantarse y nació allí mismo, convirtiendo el establecimiento en el escenario de uno de esos momentos que difícilmente olvidan quienes tienen la suerte —o la sorpresa— de presenciarlos.

La actuación fue seguida por decenas de personas que se encontraban en el lugar o que fueron testigos de lo sucedido. La tensión y los nervios iniciales dieron paso, poco a poco, a la emoción, especialmente cuando la madre pudo tener ya a su bebé entre los brazos.

Uno de los instantes más especiales se produjo cuando llegaron los facultativos desplazados hasta el lugar y confirmaron que todo estaba en orden y que el recién nacido se encontraba en perfecto estado. Fue entonces cuando la preocupación desapareció definitivamente y dejó paso a una alegría difícil de disimular.

Padres, vecinos, testigos y los equipos de emergencia compartieron un momento de enorme emoción. La satisfacción por el desenlace, después de unos minutos tan intensos, se podía sentir en el ambiente.

Una mañana que comenzó con prisas, avisos y nervios acabó de la mejor manera posible: con una madre abrazando a su bebé y con la tranquilidad de saber que todo había salido bien.

Porque hay días en los que una patrulla policial puede encontrarse con cualquier cosa durante su recorrido. Y este lunes, en una calle de s’Arenal, dos agentes de la Policía Local de Llucmajor se encontraron, nada menos, que con la llegada de una nueva vida al mundo.