Bartolomé del Amor: «Tuvimos que registrar el piso de Matas cuando estábamos preparando la Nochebuena»

El comandante de la Guardia Civil y ex jefe de la Policía Judicial en Baleares, Bartolomé del Amor (Calasparra, Murcia, 1952), lideró la investigación al ex presidente del Govern y ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas.

En esta entrevista cuenta cómo fue el registro del palacete de Matas en la Nochebuena de 2009: «Fue algo muy singular y surrealista, los guardias civiles tuvimos que ir a registrar el palacete cuando estábamos preparando la cena de Nochebuena». Explica que el registro se realizó por orden del juez José Castro porque el fiscal anticorrupción Pedro Horrach había recibido una información de que había una caja fuerte. «La caja fuerte no la encontramos aunque nos incautamos de algunos documentos», relata Del Amor.

P.-Usted lideró, por orden del juez Castro, la investigación del ‘caso

Palma Arena’.

R.-Sí, sí. En aquella época hubo la irrupción de la corrupción y tuvimos la oportunidad, o la obligación, de meternos de lleno en estos temas. Fue una época en la que la Fiscalía estaba muy bien dotada en Baleares, hubo hasta cinco fiscales anticorrupción, hay que tener en cuenta este detalle. Ahora sólo hay uno. Se inicia por parte de la Fiscalía Anticorrupción la instrucción del caso Palma Arena y nosotros iniciamos la investigación. Aquello se produce por una serie de denuncias que recibe la Fiscalía en relación a las contrataciones y a los gastos que se han producido en esta instalación deportiva. A los tres meses, con buen criterio, el jefe de la Policía Nacional se queja por haberse dado este tema a la Guardia Civil y no a la Policía.

P.-¿Que alega la Policía para quejarse?

R.-Simplemente que el Palma Arena está en la demarcación de la Policía Nacional, no de la Guardia Civil.

P.-¿Y qué sucedió?

R.-Pues tuvimos que compartir la investigación con la Policía. El juez nos otorga a nosotros la investigación exclusivamente del que fue

presidente del Govern y ministro de Medio Ambiente Jaume Matas. Mientras, la Policía asumió otras investigaciones que derivaron en el caso Nóos, que acabó con el enjuiciamiento de la infanta Cristina y el entonces su marido, Iñaki Urdangarin. Nuestra investigación a Matas se tradujo en diversas condenas. Investigamos la cuenta que tenía en el extranjero, registramos su vivienda, etcétera. Fue una época en la que tuvimos que aprender muchas cosas. Nuestra brigada de la Policía Judicial estaba acostumbrada al Código Penal pero de pronto tuvimos que aprendernos la Ley Concursal, cómo se licita una obra pública, que se necesitan tres empresas, los pliegos, etcétera. Hicimos nuestro trabajo a las órdenes del fiscal Pedro Horrach.

P.-¿Estuvo presente en el registro del palacete de Matas en la Nochebuena de 2009?

R.-Sí, sí. Esto pasará a la historia. En el registro estuvo el abogado de Matas, Rafael Perera, una persona estupenda de la que tengo un recuerdo muy cariñoso.

P.-¿Cómo fue este registro?

R.-Es un caso que pasará a la historia porque la mayoría de nosotros estaba preparándose para la cena de Nochebuena y se recibió noticia de que en el palacete, que ya lo habíamos registrado, había una caja fuerte. El juez Castro juez y el fiscal me llamaron y se expresaron así: «Tolo, lo siente mucho pero hay que ir otra vez al palacete a ver si hay una caja fuerte». Fue una noche muy singular. Algunos de los guardias civiles tenía la cena de Nochebuena en el maletero del coche, vino la prensa, etcétera. Fue todo más propio de un esperpento, propio de alguna película como Amanece que no es poco. Recuerdo al abogado Perera salir al balcón, y abrir los brazos con ternura, cariño y resignación para saludar a los periodistas.

P.-¿Y fue preciso hacer el registro en la noche de Nochebuena?

R.-Bueno. La Fiscalía recibió la noticia de la posible caja fuerte y el juez ordenó el registro.

P.- ¿Y encontraron algo?

R.-No. No encontramos ninguna caja fuerte aunque se intervinieron algunos documentos.