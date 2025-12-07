Bartolomé del Amor: «Sánchez es un traidor y al pactar con Bildu lo que ha hecho es rendirse a ETA»

Para Bartolomé del Amor (Calasparra, Murcia, 1952) los ataques del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil son «una muestra más de la deriva institucional en la que estamos sumidos». El comandante de la Guardia Civil y ex jefe de la Policía Judicial en Baleares afirma lo siguiente: «España tiene un Gobierno que ha atacado a todas las instituciones y lógicamente la Guardia Civil no iba a ser una excepción dado que está investigando la corrupción del PSOE y del Gobierno».

Del Amor reprocha a Sánchez sus pactos con Bildu y los independentistas así como sus ataques a todas las instituciones y los presuntos delitos de corrupción. Asegura que el presidente del Gobierno debe acabar en la cárcel.

PREGUNTA.- ¿Qué opina de las maniobras del Gobierno y del PSOE en general para desacreditar a la UCO?

RESPUESTA.-Es un punto más de la deriva institucional en la que estamos sumidos ahora mismo. Lo de atacar a la UCO es algo muy importante pero anecdótico y puntual porque hay otra serie de movimientos absolutamente gravísimos. Un Estado de Derecho no puede funcionar sin una separación de poderes, sin una Justicia independiente y sin una Policía y Guardia Civil Independiente. El Real Decreto fundacional de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial dice claramente en su artículo primero que las unidades dependen orgánicamente del cuerpo al que pertenecen y funcionalmente de fiscales y jueces. Y esto se varía y tenemos, por ejemplo, el caso de un brillante guardia civil que pudo ser general, Pérez de los Cobos, que fue perseguido por no querer revelar qué investigación estaba realizando la Policía Judicial de Madrid. Yo aquí, en Mallorca, mis jefes no sabían las investigaciones que yo llevaba a termino. Yo me debía al juez y al fiscal. Si verdaderamente perdemos la capacidad investigativa de los delitos y la corrupción que ahora mismo está asolando España, estamos perdidos. Tenemos un Gobierno que ha atacado todas las instituciones y lógicamente la Guardia Civil no iba a ser una excepción dado que está investigando la corrupción del PSOE y del Gobierno.

P.-Usted que ha vivido la lucha contra ETA, ¿qué opina de que el presidente

Pedro Sánchez pacte con los herederos de ETA?

R.-Es un traidor. Lo que ha hecho el Gobierno y el Partido Socialista con ETA ha sido rendirse. Primero fue Zapatero, que le otorgó la victoria política a ETA mediante la presión al Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo había ilegalizado Batasuna. Zapatero va alardeando por ahí de que con él se venció a ETA. Eso es mentira. La venció la Guardia Civil y lo que ha hecho el PSOE es dar a ETA la victoria política y hoy está sentada en el Congreso. Se han dado instrucciones a Instituciones Penitenciarias para que los etarras salgan lo más pronto posible o reciban beneficios penitenciarios. Y hay asesinatos sin resolver, ETA no ha colaborado con la justicia.

P.-Su intenso trabajo en la lucha contra la delincuencia habrá tenido consecuencias familiares imagino.

R.-Sí. A Dios gracias que tengo una santa mujer. Ahora las cosas han cambiado pero hubo una época en que los guardias civiles estábamos mañana, tarde y noche. No teníamos horarios y ciertamente, en muchos casos ha habido divorcios y rupturas familiares.

P.-En la lucha contra ETA, ¿se valió la Guardia Civil de la figura del infiltrado?

R.-Sí, sí. Se utilizó la figura del agente encubierto y, por supuesto se utilizaron confidentes. Sin infiltrados y confidentes hubieran sido imposibles luchar contra ETA.

P.-Ha escrito un libro de poemas y tiene otro en marcha. También tiene en mente un libro de tono político.

R.-Así es. Cuan do termine este nefasto Pedro Sánchez, si alguna vez termina y me gustaría que terminara en la cárcel, sacaré un libro recopilando todos los artículos que he publicado relacionados con la vida desde mi punto de vista, de mi perspectiva desde los últimos 15 años de la vida política española. El libro se titulará La guerra más larga porque no tengo ninguna duda de que el Partido Socialista sigue en la guerra. Hay una parte muy importante del PSOE que no ha superado la transición ni ha superado a Franco. No ha superado la Guerra Civil. Tristemente ya no se trata de un tema de respeto a las víctimas. Se trata de algo mucho más visceral. Después de 50 años vemos que Franco sigue presente.

P.-Dice que espera que Sánchez acabe en la cárcel.

R.-Estoy absolutamente convencido de que debe acabar en la cárcel, no es sólo un deseo. Sánchez le está haciendo mucho daño a España. Si destruimos España, lo vamos a destruir todo. Y tanto los mallorquines como los andaluces o los segovianos o los extremeños lo vamos a pagar. Se está tratando de destruir lo que se construyó a base de sangre y fuego, destruir una de las naciones más antiguas de Europa. Y Sánchez es el responsable de todo. Su esposa no habría hecho lo que ha hecho sin el consentimiento de Sánchez. ¿Cómo va a ir Begoña Gómez a pactar el rescate de Air Europa sin conocimiento de Sánchez? ¿Cómo le van a dar una cátedra a Begoña sin la participación de Moncloa? Cuando se hace un delito de tráfico de influencias tienes que tener suficiente influencia. Aparte de esto ha hecho cosas mucho más graves. Aún no sabemos por qué ha entregado el Sáhara a Marruecos.

P.-¿Qué más le reprocha a Pedro Sánchez?

R.-Muchas cosas. Este personaje nos está llevando a la ruina.