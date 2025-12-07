Bartolomé del Amor: «En el País Vasco ETA nos mataba y nunca sabías si volverías a casa por la noche»

El comandante de la Guardia Civil ya jubilado Bartolomé del Amor lideró durante años la lucha contra el crimen en Baleares en su calidad de jefe de la Policía Judicial. También estuvo al frente de las investigaciones de casos de corrupción a las órdenes preferentemente del juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach. Dirigió la investigación contra el ex presidente del Govern y ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas.

La trayectoria en la Guardia Civil de Bartolomé del Amor (Calasparra, Murcia, 1952) ha sido extraordinariamente intensa. En el País Vasco sufrió los años de plomo y participó en la lucha contra ETA como jefe de la unidad de desactivación de explosivos, TEDAX. Sólo en un año, cuenta, la unidad realizó 86 salidas para desactivar bombas colocadas por la banda terrorista. En una de estas salidas falleció uno de sus compañeros.

Ha colaborado y colabora con diversos medios de comunicación. Ha publicado un libro de poemas y junto al periodista Xisco Fuster, El Minotauro nunca duerme, donde se cuenta de forma novelada la investigación de alguno de los crímenes que han tenido más repercusión en Baleares. El comandante publica semanalmente un artículo de opinión en OKDIARIO.

PREGUNTA.-¿Cómo fueron sus inicios en la Guardia Civil?

RESPUESTA.-Mi padre fue guardia civil. En aquellas fechas la Guardia Civil lógicamente era absolutamente distinta a la de ahora en cuanto a todo, a la vida, a los medios. Yo era un joven que estudiaba en un instituto normal hasta que mi padre consideró hacer una solicitud de ingreso para mí en el Colegio de Guardias Jóvenes en Valdemoro, que está habilitado para hijos del cuerpo. En su día este colegio fue instaurado para huérfanos en la época post bandolerismo. La Guardia Civil sufrió muchas bajas con el bandolerismo y quedaron muchos huérfanos. Posteriormente, con el tema del terrorismo, ese colegio acogía a huérfanos y a hijos del cuerpo. El periodo de formación duraba tres años. En este colegio podías cursar estudios para la Guardia Civil y también bachiller. Yo estuve tres años, terminé el bachiller allí y después realicé mi formación como Guardia Civil. En junio del 72 juré bandera y me destinaron a Mallorca.

P.-Su primer destino fue Mallorca.

R.-Sí, aunque yo no lo había pedido. Los destinos que pedí fueron Canarias, Ceuta y Sáhara buscando un poco la aventura como otros de mis compañeros. Finalmente llegamos 45 a Mallorca,.

P.-¿Y cuál ha sido su trayectoria en la Guardia Civil?

R.-Yo aprobé con nota el curso de Guardia Civil y con ello, como premio, te daban por aprobado el curso de cabo. Los tres primeros años estuve destinado en Estellencs (Mallorca). Luego, en 1980, llegó la gran transformación de la Guardia Civil. Fue modernizada con la creación del equipo de tráfico, del de buceo, de desactivación de explosivos… Aquello fue un revulsivo necesario porque si no, la Guardia Civil se hubiera quedado como policía obsoleta. Yo patrullaba, pues, con capa y tricornio y sin nada en las manos. No teníamos transmisiones, no teníamos nada. En el año 75 me destinaron al Terreno [un barrio de Palma]. Aún no se había promulgado la Ley de Policía que otorgaba las competencias de las capitales de provincia al Cuerpo Nacional de Policía pero en aquella época, la Guardia Civil tenía la mitad de Palma, de la Riera para arriba. Dos años después ya me destinaron a Palma y fue una época pues bastante anodina. Realizaba servicios muy rutinarios en la delegación de Hacienda, Gobierno Civil, cárcel… Pronto salió el curso de desactivación de explosivos. Y lo pedí pese al enfado de mi familia porque en aquellas fechas ETA estaba poniendo más bombas que nunca. La primera gran campaña de ETA fue contra Iberduero por la construcción de la central nuclear de Lemóniz. Hice el curso de técnico en desactivación de explosivos. Fui de la primera promoción TEDAX. La Guardia Civil consideró que debía tener una unidad absolutamente especializada en en el tema de artefactos explosivos. Yo dispuse del primer robot para la desactivación de explosivos. Al poco tiempo de terminar el curso, en marzo del 81, me destinaron a San Sebastián como jefe de desactivación de explosivos y ahí estuve un año y un mes.

P.-¿Fue una época dura?

R.-Fue una época durísima, ETA nos estaba asesinando. Aquel año el equipo TEDAX que yo dirigía tuvo 86 salidas para desactivar artefactos explosivos. A veces una torre de Iberduero, otras una estación transformadora, centros de comunicaciones… Y después las trampas que ponía ETA. Cuando ETA mató al ingeniero José María Ryan, Iberduero abandonó el proyecto de la central nuclear. Entonces empezó la campaña de ETA contra los bancos. Hubo tres grandes campañas de ETA: una fue contra Iberduero, otra contra los bancos y otra contra los intereses franceses.

P.-Y después regresó a Mallorca.

R.-Sí, estuve en el puesto de Binissalem y ya posteriormente me incorporé a la Policía Judicial. En el año 98 ya me incorporo como jefe de la sección de investigación y estuve de teniente, capitán y comandante. Esa fue mi última trayectoria. Estuve 14 años en la Unidad Orgánica de Policía Judicial, la mayoría de ellos como jefe.

«En la lucha contra ETA cayeron 300 guardias civiles»

P.-Por lo que veo, vivió de cerca los años de plomo y la lucha contra ETA.

R.-No tengo que descubrir que ETA nos estaba matando. No solamente a nosotros, a los guardias civiles, sino también a la Policía, al Ejército… Después empezaron los atentados contra otras personas. El año que estuve en San Sebastián fue muy duro. Cuando salías por la mañana no sabías si ibas a regresar. Lo que sufrió la Guardia Civi fue una guerra, no una guerra convencional en la que sabes dónde está el enemigo y con intervención de la artillería, los tanques, la aviación, etcétera. Nosotros estábamos luchando en una guerra contra una organización terrorista en la que no sabías dónde estaba el enemigo. Podía ser cualquiera, podía ser el frutero, el carnicero, el maestro. Fue una época durísima. Cayeron más de 300 guardias civiles y otros muchos quedaron heridos. Un compañero de promoción del TEDAX murió por un artefacto explosivo. Otro quedó ciego y sordo. La lucha contra la subversión es muy difícil. Ha sido un episodio de la historia de España que la Guardia Civil ha sabido llevar con absoluto sacrificio.

P.-¿Cómo fue el final de ETA?

R.-A ETA se la venció policialmente cuando Francia decidió colaborar con España. La mayoría de los comandos importantes y toda la cúpula estaba en Francia. Y cuando apareció el GAL, Francia vio que podía peligrar la

estabilidad del sur del país. Fue entonces cuando permitió a la Guardia Civil entrar en Francia. Los servicios de información pudieron investigar en Francia y así fueron cayendo los comandos y la cúpula de ETA.

«Desactivamos 80 bombas sólo en un año»

P.-¿ETA ha desaparecido?

R.-Desgraciadamente ETA ha ganado políticamente. Ahora vemos que está Bildu en las instituciones. Los herederos de ETA están en el Congreso. Además, ETA no ha entregado las armas, no ha pedido perdón y hay más de 300 asesinatos sin resolver. O sea que ETA no ha colaborado con la Justicia. Es una canallada muy triste ver este triunfo de ETA.

P.-¿Cuando estuvo al frente de la unidad TEDAX desactivaron muchos explosivos?

R.-Sí. En todo el País Vasco. En un año tuvimos más de 80 salidas para desactivar artefactos reales.

P.-¿Usted estuvo amenazado por ETA?

R.-Directamente no. Yo vivía en el cuartel de Inchaurrondo. Tenía vigilancia aunque ello no nos libró de ataques de comandos. ETA utilizaba una especie de misiles portátiles. Había atentados a patrullas. En la calle el guardia civil se estaba jugando la vida. Cada vez que ibas a coger el coche tenías que mirar los bajos. Murió mucha gente con bombas lapa. Era un verdadero desastre. Además, había muchos ciudadanos vascos amenazados. La gente olvida

que más de 300.000 personas se tuvieron que exiliar del País Vasco. Gente a la que ETA extorsionaba si no pagaba el impuesto revolucionario. Ser vasco con seis u ocho apellidos vascos no importaba. Si no eras de la cuerda de ETA, por muy vasco que fueras, estabas amenazado. Era una guerra subversiva protagonizada por una organización terrorista que era una escisión del PNV. No hay que olvidar que ETA nace de una escisión del PNV que crea otro fascista, Sabino Arana, que propone la independencia del País Vasco. Lo que pasa es que esta fracción radical dice que no va a esperar a liberar el País Vasco por vía democrática. Y entonces fue cuando se inicia la lucha armada. Pero antes de pegar un tiro hubo una concienciación de masas, lo que se llama adoctrinamiento. Había que buscar un enemigo y el enemigo era España. Antes de todo esto, la Guardia Civil patrullaba como en cualquier otro sitio. En los caseríos, por ejemplo, los guardias civiles almorzábamos con los vecinos. ETA hizo toda una labor de adoctrinamiento antes de empezar a matar. La banda terrorista, además, quería implantar una república marxista leninista en una sociedad que era eminentemente burguesa, matriarcal y católica.

P.-¿Cuál ha sido el papel de la Guardia Civil en el fin de ETA?

R.-Pues crucial. La Guardia Civil es la que verdaderamente acabó con ETA. También ha sido la institución con más víctimas. En Francia la Guardia Civil colaboró intensamente con la policía francesa. También colaboró en la desarticulación de la banda terrorista la CIA, los servicios de inteligencia de España, entonces el CESID. La banda terrorista intentó comprar misiles tierra aire. El accidente de Iberia me pillo concentrado en Bilbao. Murieron todos los pasajeros y entre ello el ministro López Rodó. Se dijo que el avión chocó con una antena ubicada en un monte pero algunos testigos mantenían que oyeron primero una explosión y después el choque. Y esto fue coetáneo al intento de comprar misiles. O tal vez, ya los había comprado. Se sospecha que el accidente fue un atentado de ETA.

P.-El fin de ETA se produjo en Francia.

R.-La cúpula de ETA estaba en Francia y allí se reunía y preparaba sus estrategias y compraba armas y robaba explosivos. El permitir el Gobierno francés que la Guardia Civil y los servicios de información entraran en el país, fue crucial para acabar con ETA. Fueron cayendo todos los comandos y dirigentes de ETA.

En la ‘operación Kabul’ detuvimos por primera vez a ‘la Paca’

P.-¿Y siguiendo con su trayectoria, creo que ha trabajado en operaciones fuera de España también?

R.-Sí, bueno, he trabajado en investigaciones ya en mi época de

responsable de la Policía Judicial. Mallorca es un lugar de llegada de multitud de turistas, pero no solamente turistas. También tenemos muchos residentes extranjeros, de Alemania, de Francia, de Inglaterra… Cuando estos ciudadanos vienen a Mallorca, muchos no traen problemas, pero algunos sí. Le explicaré algún caso como el de la desaparición de Mari Carmen del Salto en Porto Cristo. Era una chica jovencísima y muy atractiva que un fin de semana se va a un pub y desaparece. Entonces la madre y la hermana ponen una denuncia e iniciamos investigaciones para esclarecer la desaparición. Esto nos llevó a determinar que contactó con un individuo llamado Andreas Oculus. Era un bombero alemán que estaba pasando las vacaciones en Mallorca. Venía asiduamente y se sufragaban las vacaciones dando clases de submarinismo. La investigación ya determinó con toda claridad que Andreas Oculus tenía algo que ver en la desaparición del Mari Carmen del Salto y se pidió una comisión rogatoria para trasladarnos a Alemania, a Hamburgo. El cadáver no había aparecido, apareció a los seis meses en un camino donde había la famosa discoteca Dra, en Porto Cristo. Colaboramos con la Policía de Hamburgo y se consiguió esclarecer el caso. También está el caso del asesinato de una chica de 15 años, Stephanie Roosevelt. La investigación nos condujo a un violador en serie. Era un depredador sexual. La investigación nos condujo nuevamente a Alemania, donde se pudo detener al asesino.

P.-En Baleares su labor se centró sobre todo en la lucha contra el crimen y en 1998 fue nombrado jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

R.-En el 98 yo era teniente y estaba el capitán Cubero como jefe de unidad. Yo era el jefe de la sección de investigación. Después Cubero pasa a otro destino y yo ya me hago cargo de la unidad. Ascendí a capitán y después a comandante. Al frente de la Unidad Orgánica de Policía Judicial investigamos todo tipo de hechos. Es decir, teníamos tres áreas: una de drogas, otra de delitos contra el patrimonio y un área de delitos contra las personas en las que se incluyen homicidios, violaciones, delincuencia organizada… Después está el laboratorio de criminalística, un equipo que recoge huellas, sangre, ADN… Y bueno, pues fue una época donde se hicieron multitud de servicios, se incautaron grandes cantidades de droga, se desarticularon muchos grupos.

P.-¿Alguna operación especialmente relevante?

R.-Realizamos la operación Kabul y fruto de ella se detuvo por primera vez a Francisca Cortés Picazo, alias La Paca. Se incautaron unas importantes cantidades de droga y se desarticuló uno de los grupos de Son Banya más activos. Después hubo diversas organizaciones que eran de la península que también pusieron sus tentáculos en la isla. En una operación incautamos 12 toneladas de hachís. En el área de patrimonio se hicieron también servicios muy brillantes, particularmente contra la delincuencia organizada, contra los albanokosovares, que su especialidad eran los butrones en empresas. De una manera u otra investigamos más de 80 homicidios porque en Mallorca parece que no pasa nada, pero sí pasa.