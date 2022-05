Baleares da la espalda al referéndum ‘fake’ contra el Rey

Los ciudadanos de Baleares han dado la espalda al referéndum ‘fake’ en contra del Rey, de la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República, afín a Podemos, que se ha celebrado a lo largo de la mañana de hoy en una decena de municipios de Baleares, casi todos, gobernados por los socialistas: Palma, Artà, Campos, Ibiza, Lloseta, Mahón, Manacor, Pollença, Formentera y Calvià.

Uno de los que sí votó fue Jesús Jurado, alto cargo de Podemos en el Govern balear liderado por la socialista Francina Armengol, secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática y mano derecha del vicepresidente y ex juez, Juan Pedro Yllanes. El también portavoz de esta formación en Palma dejaba claro en las redes sociales su sentido del voto.

«Queremos decidir democráticamente al Jefe del Estado. Y como no me van los cargos vitalicios y hereditarios, ¡votaré república!», al igual que el conseller de Movilidad del Consell de Mallorca de la formación morada, Iván Sevillano, aunque otros dirigentes de esta formación, caso del portavoz del gobierno municipal de Palma, Alberto Jarabo, o el propio Yllanes, no publicitaron tan siquiera en sus perfiles en las redes esta seudo votación.

Avui 14 de maig la Plat. estatal per la consulta monarquia o república posa urnes simbòliques al carrer, i podreu depositar un vot amb l’opció que més vos agradi La dreta te por a aquestes accions, perquè saben que si el referèndum fos de veres, la monarquia perd#YoVoto14Mayo pic.twitter.com/OO1Cjqncjm — Jesús J. Jurado 💜🔻 (@JesJuradoSegui) May 14, 2022

Una iniciativa que en la capital balear, que alberga a casi la mitad de la población de Baleares, contó con escasísima participación en las urnas repartidas en once meses informativas en diferentes emplazamientos de Palma.

Juan Sánchez estaba con otras dos compañeras (los tres ya jubilados) supervisando la ubicada en una esquina de la plaza del céntrico Mercado del Olivar de Palma, donde al filo de las doce de la mañana, aseguraban que habían votado 36 personas.

«Estamos recogiendo votos de una consulta popular que no es vinculante pero que es interesante para que el pueblo se pueda pronunciar sobre la monarquía o la república. No tiene ningún otro sentido, sino ese: que el pueblo tenga la opción de pronunciarse y ponga su voto yo prefiero república o monarquía ese es el sentido, no tiene vinculación con nada».

Una de las votantes que a esta hora de la mañana se acercaba a la mesa, lo ha hecho sin necesidad de enseñar el DNI y ha deletreado nombre y número a una de las encargadas de la mesa que lo anotaba «para dejar constancia del voto pero no por nada más», precisaba Sánchez.

A escasos metros de allí, en la Plaza de España otra mesa informativa con tres encargados intentaban captar la atención de los cientos de personas que a esa hora del mediodía transitaban por este céntrico enclave ignorando, totalmente, su presencia.