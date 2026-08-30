Baleares arranca la temporada del raor con ejemplares que casi triplican su peso tras años de protección

Este martes, 1 de septiembre, arranca en todo el litoral de Baleares una de las citas más esperadas por la pesca recreativa, la temporada del raor, que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027. Tras meses de veda para proteger su reproducción, la especie vuelve a estar disponible para los aficionados con un estado de conservación impecable. Salvo en la Zona de Alta Protección de las Malgrats, donde habrá que esperar hasta el 1 de octubre, el inicio será unificado en todas las islas y sus reservas marinas.

Detrás de esta apertura hay una historia de éxito ambiental. En 1999, la Dirección General de Pesca detectó un claro escenario de sobrepesca, ya que los peces eran cada vez más pequeños. Para frenar el declive, en el año 2000 se implantó la veda estival (del 1 de abril al 31 de agosto).

Cincuenta años de seguimiento e investigaciones del Limia y el Imedea (CSIC-UIB) han demostrado que la medida funcionó. Desde 2013, la talla media supera de forma constante los valores de 1994, rozando ya el límite máximo alcanzable para una especie sometida a pesca (unos 168 mm de media, frente a los 180 mm que solo se ven en zonas donde está totalmente prohibida).

El impacto en el plato y en la mar es evidente. En 1999, un raor pesaba de media apenas 26 gramos y medía 124 milímetros. En 2025, el peso medio alcanzó los 70 gramos, casi el triple, y la longitud subió un 35%, situándose en 168 milímetros. Las previsiones para esta nueva temporada apuntan a cifras muy similares.

Límites, controles y multas desde el primer día

Para proteger este recurso tan arraigado en la cultura local, es la especie más pescada en número por la náutica recreativa y representa el 15,7% del peso total capturado al año, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural mantendrá las reglas del juego:

Cupo máximo: 50 raors por persona y día.

Inspecciones reforzadas: El Govern intensificará los controles en las zonas de mayor actividad para evitar la pesca ilegal.

Sanciones: Incumplir la veda es una infracción grave con multas desde 151 euros por cada ejemplar capturado fuera de norma.

Registro obligatorio: En las reservas marinas es imprescindible declarar las capturas a través de las apps Diari de Pesca (reservas autonómicas) o PescaREC (estatales). Desde 2019 ya se han contabilizado más de 6.600 declaraciones.

El conseller Joan Simonet ha apelado a la responsabilidad de los pescadores, recordando que el respeto a las vedas y los límites es la única vía para garantizarle futuro a esta tradición.