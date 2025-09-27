Las baldosas de la plaza de Cort de Palma, nuevo ‘rompetobillos’ de residentes y turistas

El trayecto habitual de los paseos de los cruceristas cuando desembarcan en Palma es cada vez más complicado por el desgaste del suelo que pisan y la falta de mantenimiento de las baldosas. OKBALEARES aporta imágenes del nuevo punto rompetobillos de la capital palmesana. Se trata de varias baldosas de la plaza de Cort, lugar de tránsito y foto obligada para decenas de miles de turistas y paso obligado también para muchos residentes.

OKBALEARES ya denunció el pasado 8 de mayo los tropiezos y torceduras de tobillo constantes en el eje central de la Plaza Mayor. Las fotografías descubren hoy otro paso peligroso para los tobillos de los transeúntes.

Las baldosas que muestra OKBALEARES están en la plaza de Cort, en la esquina con la calle Colom, justo ante la fachada de uno de los hoteles de la plaza. Baldosas levantadas y rotas, motivo de pequeños sustos entre los miles de turistas diarios que pasan por encima a diario.

Tal como sucede con las muchas baldosas deterioradas y no reparadas en la Plaza Mayor, la causa de esta situación puede estar en el trasiego diario de carretillas de proveedores que aparcan en el centro de la plaza de Cort y sirven su género a comercios de la zona.

Sin embargo, y a diferencia de la Plaza Mayor, por estos puntos de rotura ni transitan furgonetas cargadas ni hay restaurantes en la acera con los desperfectos.

Se trata de la zona de paso de peatones. No tiene nada que ver con la zona de adoquines, también usada por peatones pero especialmente por vehículos de paso. Aquí no hay deterioro visible, más allá de la posible incomodidad de andar sobre ellos.

Además del riesgo físico, este deterioro afecta negativamente a la imagen de la ciudad ya que los turistas se encuentran con las dos situaciones -Plaza de Cort y Plaza Mayor- en muy pocos minutos porque están muy cerca.

La plaza de Cort se abarrota muchos días de la temporada alta y en días de llegada de cruceros porque acoge la fachada del Ayuntamiento de Palma, tiene terrazas de cafeterías, comercios, dos hoteles y la olivera de Cort con más de 600 años de antigüedad.