Increíble pero cierto. El Ayuntamiento de Palma se ha presentado a la Asamblea de Copropietarios del Lluís Sitjar sin ningún tipo de oferta concreta sobre el solar en el que se ubicaba el antiguo estadio porque los técnicos municipales «aún no han terminado la valoración», según ha dicho en la reunión el gerente de Urbanismo Francisco Ducrós, que no ha sabido definir cuando cree que habrá números concretos. De todos modos, Cort presupuestó en un máximo de 10 millones de euros la compra del Lluís Sitjar, y la última oferta conocida era de 9.725.000 euros.

Surrealista. No hay otra forma para definir la intervención del Ayuntamiento en la Asamblea de Copropietarios del Lluís Sitjar. Francisco Ducrós, que ha acudido acompañado por Rafel Navarro, gerente del IME, ha sido incapaz de plantear ni una sola propuesta concreta aunque, eso sí, ha advertido que cuando sea oficial los copropietarios dispondrán de un plazo máximo de seis meses para aceptarla o rechazarla.

«¿Y por qué no expropiáis?» Le ha preguntado un copropietario a Ducrós, pero ha sido otro miembro del público el que se ha adelantado al gerente de Urbanismo y le ha contestado: «Porque les saldría mucho más caro». Y no le falta razón. La expropiación del canódromo le costó a Cort 1.238,08 euros por metro cuadrado.

También intervino el Mallorca, representado por su CEO de negocio, Alfonso Díaz, que ofreció dos pases durante 15 años por acción a todos aquellos que aceptaran la propuesta de Cort. Por supuesto no hubo votación al no existir oferta municipal alguna, pero la sensación es que los copropietarios, que tienen ya un pase a perpetuidad, no están por la labor de aceptar un ofrecimiento que el Mallorca cuantificó en siete millones de euros.

Amanda Mir fue elegida nueva vicepresidenta de la Asociación en sustitución del fallecido Martí Mora, y a la reunión asistieron cerca de 200 personas, muchas de ellas acudiendo en representación de propietarios originales que ya habían fallecido. «Durante los tres años en los que no se había celebrado Asamblea ha habido muchas bajas, muchísimas», lamentó el presidente Joan Aguiló.

En definitiva, pérdida total de tiempo. Habrá que esperar a que los técnicos municipales tengan definitivamente perfilada la oferta para volver a reunir a los copropietarios, pero no da la impresión de que estén por la labor de ceder de esta forma los títulos que fueron adquiridos por sus antepasados en 1945 para construir el estadio Lluís Sitjar.