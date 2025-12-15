El Ayuntamiento de Eivissa destina la mayor inversión pública de su historia a proyectos transformadores.

El Ayuntamiento de Eivissa está desarrollando en la actualidad la mayor inversión pública de su historia destinada a proyectos de carácter transformador. Esta iniciativa supone un hito sin precedentes, tanto por el volumen económico movilizado como por la ejecución simultánea de actuaciones estratégicas en distintos puntos del municipio.

Por primera vez, la ciudad acomete de manera simultánea un número tan elevado de proyectos estructurales, especialmente en el entorno del casco histórico, donde se está llevando a cabo la mayor inversión realizada hasta la fecha. Estas actuaciones tienen como finalidad revitalizar los barrios históricos, modernizar sus infraestructuras y poner en valor el patrimonio cultural del municipio mediante intervenciones tangibles y sostenibles.

Asimismo, tras dos décadas sin nuevas infraestructuras deportivas municipales, el Ayuntamiento ha iniciado la construcción de tres nuevos equipamientos -las pistas de tenis, el polideportivo de Figueretes y el campo de fútbol y rugby de Es Putxet- a la vez que impulsa la renovación de instalaciones existentes, como las ubicadas en Platja d’en Bossa.

Plan de inversiones 2025-2026

Durante el periodo 2025-2026 se ejecutarán un total de 46 proyectos, con una inversión cercana a los 90 millones de euros, la mayor cifra registrada por consistorio ibicenco. Estas actuaciones definirán el modelo de ciudad moderna, segura, habitable y con identidad que se proyecta para las próximas décadas y que transformarán Eivissa.

Éstos son los proyectos más destacados:

Sa Peixateria: será rehabilitada para convertirse en un centro cultural polivalente , con un presupuesto de 1,8 millones de euros . El proyecto mantiene su singular estructura octogonal y dinamizará el barrio de La Marina y podrá acoger eventos, exposiciones, conciertos y todo tipo de actividades . Con esta transformación se busca un doble objetivo: dar vida a ese barrio histórico todo el año y ampliar los espacios culturales disponibles en la ciudad con un nuevo edificio polivalente que permitirá ampliar la oferta cultural de la capital ibicenca.

Mercat Vell: las obras de reforma tienen un presupuesto de 700.000 euros. La actuación prevé la remodelación del espacio interior del templete, la creación de nuevos puestos de venta y la mejora de las instalaciones , para reforzar el carácter histórico y comercial de este espacio emblemático del barrio de la Marina.

Camí des Calvari: la remodelación cuenta con una inversión de 2,5 millones de euros. La obra incluye la creación de dos nuevos miradores, una plaza con zonas de sombra , la renovación de infraestructuras y la ampliación del aparcamiento con 24 nuevas plazas, logrando un total de 69. Será un nuevo paseo, cómodo, accesible, iluminado y preparado para ser una de las principales vías de acceso a la parte alta de Dalt Vila.

Es Gorg: si hay un proyecto que simboliza con claridad el compromiso social del equipo de gobierno de Eivissa es el centro de baja exigencia de Es Gorg, presupuestado en 5,8 millones de euros . Después de 15 años de bloqueo, el Ayuntamiento impulsa esta infraestructura, imprescindible para atender con dignidad a las personas en riesgo de exclusión . Contará con una zona de pernocta, zonas de descanso diurno, servicios de higiene personal, atención sociosanitaria y acompañamiento profesional para facilitar los procesos de inserción. Será un recurso gestionado con dignidad y humanidad, adaptado a la realidad de quien más lo necesita.

Renovación calles de Sa Carrossa, General Balanzat y la plaza de Vila :cuenta con un presupuesto de 1,8 millones y su objetivo es la renovación de infraestructuras obsoletas para convertirlo en un espacio de recorrido atractivo por la parte histórica de la ciudad. Se mejorará el alcantarillado, el pavimento y las instalaciones eléctricas. El ámbito de actuación de esta obra comprende desde la Plaza de Vila, pasando por Sa Carrossa, hasta la calle General Balanzat y su conexión con la calle Santa Maria.

Escoleta Can Cantó: la construcción de la nueva escoleta Es Putxet, inicialmente planteada como una ampliación de la escoleta Can Cantó, se convertirá finalmente en un centro educativo completo e independiente para niños de 0 a 3 años. El nuevo centro contará con cinco aulas de nueva construcción , todas equipadas con baño y porche cubierto, una sala polivalente, zonas de juegos, un comedor con despensa, oficinas administrativas, salas de reuniones, almacenes, vestuarios y baños.

la construcción de la nueva escoleta Es Putxet, inicialmente planteada como una ampliación de la escoleta Can Cantó, se convertirá finalmente en un para niños de 0 a 3 años. El nuevo centro contará con , todas equipadas con baño y porche cubierto, una sala polivalente, zonas de juegos, un comedor con despensa, oficinas administrativas, salas de reuniones, almacenes, vestuarios y baños. Poliesportiu Ses Figueretes: el Ayuntamiento de Eivissa destinará 2,7 millones a la construcción del futuro polideportivo de Ses Figueretes, situado en la actual zona deportiva del barrio, junto al Cementerio Viejo. Esta nueva infraestructura, incluida en el plan municipal Eivissa, Ciudad del Deporte, dispondrá de cuatro pistas de baloncesto, un campo de fútbol sala, tres pistas de voleibol, cuatro vestuarios, dos de ellos adaptados, baños para el público, un almacén, un gimnasio, un control de acceso y gradas.

* Contenido ofrecido por el Ayuntamiento de Eivissa.