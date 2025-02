Arrasate, melancólico: «Para mí es un partido especial»

"Todavía tengo muy reciente mi etapa en Osasuna y se me hace raro el partido" "No es un drama nuestra situación, como tampoco era un éxito cuando ganamos en Getafe" "El problema de la falta de gol no es sólo de los delanteros, es una responsabilidad de todos"