La Conselleria de Salud del Govern balear que preside la socialista Francina Armengol ha admitido este lunes que no tiene oncólogo para Formentera y lo hace después de haber ahuyentado durante años a estos especialistas con la exigencia del requisito del catalán.

Los enfermos de cáncer de Formentera deberán desplazarse ahora a Ibiza para la primera cita y luego serán atendidos en el Hospital de Formentera por personal sanitario no especializado bajo la supervisión de un oncólogo desde el Hospital Can Misses de Ibiza.

La Conselleria de Salud se ha visto obligada a adoptar soluciones de urgencia ante la precaria situación que sufre el servicio de Oncología del Hospital de Ibiza y que ha motivado que ahora ya no sea posible el desplazamiento de oncólogos a la pequeña isla de Formentera como venía sucediendo hasta ahora.

La falta de oncólogos en Ibiza es un problema que se arrastra desde hace años y es consecuencia de varios factores y entre ellos destaca el capricho del Govern balear de izquierdas que preside la socialista Francina Armengol de exigir a los médicos el conocimiento del catalán. El elevado precio de la vivienda y la falta de incentivos son otros de los elementos que han generado la caótica situación.

El Área de Salud ha aclarado hoy que en el Hospital de Formentera las citas de seguimiento para pacientes oncológicos seguirán siendo presenciales pero que para las primeras citas los pacientes deberán trasladarse al Hospital de Can Misses de Ibiza «por una cuestión organizativa».

Como ha ido informado OKDIARIO, tras la marcha de una oncóloga, el Hospital de Can Misses sólo cuenta ahora con dos de los cinco especialistas que debería haber, lo que ha motivado que el Hospital de Formentera se haya quedado sin oncólogo. Hasta ahora se desplazaba a Formentera uno de los oncólogos de Can Misses pero esto ahora ya no es posible debido a la precaria situación del área de Oncología en el Hospital de Ibiza.

Ahora el Ejecutivo autonómico ha rectificado ante la emergencia sanitaria y exime del catalán a los médicos especialistas, pero al parecer es una medida que llega tarde y cuando ha calado en toda España la sensación de que no saber catalán es un obstáculo para trabajar en Baleares.

En cuanto a la situación en la que ahora queda el Hospital de Formentera por lo que se refiere al servicio de Oncología, la Conselleria de Salud ha informado de que tras tras la primera cita, el paciente será atendido por personal sanitario en el Hospital de Formentera, por personal de enfermería y médicos internistas, bajo la supervisión de un oncólogo desde el Hospital Can Misses de Ibiza.

El Área de Salud ha explicado, además, que durante este 2022 han sido atendidas cinco primeras citas de pacientes oncológicos de Formentera en el hospital público ibicenco.

Asimismo, ha subrayado la colaboración que está prestando la Asociación Española Contra el Cáncer y el resto de las asociaciones de pacientes.