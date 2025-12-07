Un argelino roba un coche y se queda dormido enfrente de la comisaría: una surrealista detención en Palma

Ni en una película de comedia absurda se habría imaginado una escena así. Recientemente, un joven de 18 años fue sorprendido durmiendo tranquilamente dentro de un coche robado, mal aparcado y, para más ironía, ubicado justo enfrente de la comisaría de la Policía Local de Palma en Playa de Palma, concretamente en la avenida de América.

Eran alrededor de las 06:35 horas cuando una patrulla del Distrito Litoral iniciaba su turno de servicio. Al recorrer la zona, los agentes detectaron un turismo mal estacionado a escasos metros de la comisaría. Lo que más les llamó la atención fue que en el interior del vehículo había un hombre completamente dormido, ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor.

Ante la extraña situación, los policías se acercaron para comprobar qué estaba sucediendo. Al revisar la matrícula del coche, saltaron inmediatamente las alarmas: el vehículo tenía una denuncia por sustracción.

Los agentes despertaron al joven y le pidieron que se identificara. El hombre, de nacionalidad argelina y 18 años de edad, aseguró que se había encontrado el coche abierto y que simplemente había entrado para descansar un momento. Sin embargo, su versión comenzó a desmoronarse rápidamente ante los indicios evidentes: el motor estaba caliente, las llaves seguían en el contacto y, según confirmaron los propios agentes, minutos antes el coche no estaba allí aparcado, lo que indicaba que había sido conducido recientemente por él.

Para rematar la situación, durante las comprobaciones en bases de datos también se confirmó que el joven nunca había obtenido el permiso de conducir, por lo que, además del presunto delito de hurto de uso de vehículo, también se le imputó un delito contra la seguridad vial.

Durante el posterior registro, la Policía Local le intervino varios objetos que añadieron más sombras al asunto: un destornillador, un guante de goma y una máscara, herramientas que habitualmente se asocian a la manipulación de vehículos y que incrementaron las sospechas sobre sus intenciones.

Finalmente, el joven fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Pero la historia no terminó ahí. Una vez en los calabozos, comenzó a golpear con fuerza la puerta de una de las celdas, causando daños en la misma. Este comportamiento violento le supuso la imputación de un tercer delito leve de daños.

El coche robado fue retirado por una grúa y trasladado al depósito municipal, donde quedó a disposición de su propietario, mientras que el detenido fue finalmente puesto a disposición de la autoridad judicial.

Una escena insólita, casi cómica, que dejó boquiabiertos a los agentes y que pasará a la larga lista de situaciones surrealistas vividas por la Policía Local de Palma. Dormirse al volante ya es una imprudencia, pero hacerlo en un coche robado y frente a una comisaría, sin duda, roza el récord de audacia (o despiste).