Antonio Salvá, padre de la última víctima de ETA, afirma que la Guardia Civil «es lo que vertebra España» y que echarla «es destruir nuestra libertad nacional y nuestra forma de convivencia». Así se ha pronunciado durante la concentración convocada este domingo por Vox en Palma sobre la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar de Navarra a la Guardia Civil. Salvá también ha arremetido duramente contra la rebaja de penas por los delitos de sedición.

Afirma Salvá que la rebaja del delito de sedición es algo que afecta especialmente a los 206 guardias civiles asesinados por ETA. «Su muerte no habrá servido para nada y esto que nos venden día a día de que ETA ya no existe es un camelo». Salvá añade que ETA existe en el terreno político y que su plan sigue intacto. «ETA va consiguiendo día a día sus objetivos», señala Salvá, diputado de Vox, durante la concentración celebrada este domingo en Palma.

Y añade Salvá: «Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez saca a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, lo mismo que ante se hizo en Cataluña y el País Vasco y todo responde a un guión preestablecido. La Guardia Civil es lo que vertebra España. Echar a la Guardia Civil es destruir nuestra libertad nacional y nuestra forma de convivencia».

Antonio Salvá afirma que ha acudido a la concentración celebrada este domingo en Palma «porque el Gobierno de Sánchez se ha convertido en el Gobierno de la infamia, un Gobierno que cada día se supera en su maldad, en fastidiar a los españoles y en subastar España. El colmo de la traición a España es la rebaja del delito de sedición, esto es el principio de la ruptura de España y esto es intolerable».

Salvá añade que es preciso hacer todo lo posible para que esto, la rebaja de penas para el delito de sedición, no salga adelante. «Hay que ir a la calle, no podemos defraudar a nuestros votantes, hay que acudir a los tribunales y donde haga falta para que esto no salga adelante».

Y prosigue Antonio Salvá: «El acercamiento de los presos de ETA es una traición a las víctimas y a la gente de bien. Todo forma parte de un plan preconcebido que deriva de aplicar la doctrina Bolinga que se inventó el PP. Se trata de acercar los presos al País Vasco, darles el tercer grado y a la calle. Se confirma lo que siempre he dicho en el Congreso de los Diputados y es que de aquí cinco años no quedará ningún etarra en la cárcel».

Antonio Salvá, como miembro del Congreso de los Diputados, se ve obligado a convivir con los representantes de Bildu, los herederos de la banda terrorista que asesinó a su hijo, un agente de la Guardia Civil. Sobre esta cuestión se expresa así: «Coincidir con los de Bildu en el Congreso es algo que llevo mal, pero lo llevo o mal desde dentro. Yo entré en política porque ellos, los etarras, están en política y creo que las víctimas no tenemos más remedio que entrar en política dado que ni el PSOE ni el PP nos representan en absoluto. Debemos estar en política porque es la única forma que tenemos de defendernos»