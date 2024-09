Es el número 2 del Govern balear que preside Marga Prohens y es además el conseller de Economía y Hacienda, que estos días está ultimando los presupuestos para presentarlos al Parlament. Antoni Costa (Ibiza, 1976) es doctor en Economía y profesor, ahora en excedencia, de la Universidad de Baleares. Su especialidad, los procesos tributarios y la política fiscal. En esta entrevista, Antoni Costa asegura que tanto el techo de gasto como los presupuestos serán aprobados por el Parlament a pesar de la ruptura del pacto de Vox con el PP. «No nos planteamos prorrogar los presupuestos, serán aprobados por el Parlament en tiempo y forma», asegura.

Antoni Costa también analiza el pacto firmado en Cataluña por Pedro Sánchez con ERC para conseguir la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. «Lo de Cataluña es un concierto y es algo que perjudica a los intereses de Baleares y las demás comunidades autónomas con más impuestos y menos servicios puesto que de algún sitio deberá sacar el Gobierno central los miles de millones que dejará de ingresar», sentencia el vicepresidente del Govern balear.

Pregunta.-¿Como conseller de Hacienda, le gustaría tener un concierto cómico económico como el de Cataluña?

Respuesta.-Pues la respuesta es no. Baleares no defenderá un concierto ni para Cataluña ni para Baleares. Las razones que explican esta decisión son muy sencillas. Nosotros no vamos a pedir algo que sabemos que no es generalizable para todas las comunidades autónomas de España. Un sistema de concierto económico es un modelo inexistente en ningún país federal del mundo ni en países con comunidades autónomas como es el caso de España. El resultado de una generalización de un sistema de conciertos sería un modelo que llamaríamos confederal, donde el Estado se financia a través de transferencias de los gobiernos subcentrales, o sea, de las comunidades autónomas. ¿Y la pregunta a formularse en estos casos es cómo se financiarán las pensiones? ¿Cómo se afrontará la deuda de más de un 100% del PIB que tiene España? ¿Qué consecuencias tendría para los ciudadanos, para todos los españoles y, por supuesto, para los ciudadanos de Balears en forma de una subida de impuestos que evidentemente se tendría que hacer? Por lo tanto, resulta realmente sorprendente que tengamos que ser las comunidades autónomas las que tengamos que defender el Estado. No es un modelo que nosotros vayamos a solicitar desde Baleares. Lo que sí que vamos a solicitar y lo hemos solicitado desde el principio de legislatura es una reforma del sistema de financiación de régimen común. Eso sí, pero no un concierto económico.

P.-A su entender, lo que ha firmado ERC con el PSC de Cataluña es un concierto económico.

R.-Sin lugar a dudas es un concierto económico en la medida en que se dice claramente que Cataluña va a recaudar todos los impuestos, incluyendo los impuestos que ahora tiene el Estado. Cataluña recaudará todos los impuestos y pasará luego una transferencia al Estado por los servicios que presta. Este es el modelo pactado entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista, o mejor dicho, Pedro Sánchez, para investir presidente de la Generalitat al señor Illa. Es el mismo sistema que existe en el País Vasco y en Navarra. Por lo tanto, es un régimen de concierto económico clarísimamente. Es un sistema que va en perjuicio de los ciudadanos de Baleares y del conjunto de ciudadanos españoles.

P.-¿El concierto económico de Cataluña perjudica a Baleares?

R.-Otorgar un concierto económico a Cataluña supone romper la caja común. Se está otorgando la independencia fiscal a Cataluña. Si Cataluña deja de aportar, por ejemplo, trece mil millones de euros a la caja común, la consecuencia, desde un punto de vista estrictamente matemático, es que o bien el Estado recorte las transferencias al resto de comunidades autónomas, incluyendo Baleares, o que el Estado soporte esta pérdida de trece mil millones de euros.

P.-¿Y cómo puede asumir el Estado la pérdida de este dinero?

R.-Bueno, pues recortando servicios, las pensiones, por ejemplo. ¿Cómo se pagan las pensiones con un recorte de este calibre, cómo se paga la deuda del Estado y sobre todo, qué consecuencias tendría en forma de aumento de impuestos como el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades y el IVA. Para compensar esta pérdida de recaudación el Estado tendrá que subir impuestos. Otorgar un concierto a Cataluña perjudica gravemente a los ciudadanos de Baleares, ya sea en forma de menos servicios públicos o ya en forma de más impuestos.

P.-Entiendo que no sería partidario de que Baleares pudiera recaudar todos sus impuestos.

R.-No. Esto significaría fragmentar la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y dar un aliciente a aquellos que no tienen ganas de pagar los impuestos. Supondría un lastre a la hora de combatir el fraude y, por lo tanto, en la medida que nosotros no somos partidarios de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria pierda eficacia en la lucha contra el fraude, evidentemente no vamos a solicitar una fragmentación de la Agencia Tributaria. Todo lo contrario.

P.-¿Qué propone?

R.-Lo que queremos proponer y ya se está haciendo es una mayor coordinación entre la Agencia Tributaria Autonómica y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre todo para mejorar la eficacia en la lucha contra el fraude. Hay una cosa que tenemos muy clara: la Agencia Tributaria, ya sea la estatal o la autonómica, lo único que hace es aplicar la normativa tributaria, recaudar los impuestos con la máxima eficacia y eficiencia. Ahora, la Agencia Estatal de Administración Tributaria está recaudando el IRPF. Una parte de la recaudación, el 50%, va a las arcas de la Comunidad Autónoma. A nosotros nos parece perfecto que la Agencia Estatal de Administración Tributaria recaude el IRPF y nos pase la parte que toca a la Comunidad Autónoma. Nosotros no vamos a pedir una fragmentación de la Agencia Tributaria ni de la caja común del Estado.

P.-¿Defiende Antoni Costa que el Estado condone la deuda a Baleares?

R.- Baleares no va a aceptar chantajes del señor Sánchez. Baleares lo único que va a aceptar es que se abra el melón de la reforma del sistema de financiación autonómica, que es lo que toca. El chantaje del señor Sánchez para blanquear la independencia fiscal de Cataluña condonando deudas no lo aceptamos. Nosotros podemos negociar con el señor Sánchez muchas cosas pero no la condonación de la deuda. En todo caso, podemos aceptar reestructuraciones de deuda. Por ejemplo, si ahora mismo el FLA nos financia al 3%, pues nada impediría que nos financiase al 0% o al 1%. Esto es perfectamente factible. No hay que condonar ninguna deuda. Sencillamente se rebajan los tipos de interés que paga la comunidad autónoma al Estado por la financiación vía FLA. Y ya está. Y si los préstamos se tienen que pagar a más largo plazo, nosotros también estaríamos dispuestos a hablar de esta posibilidad. Pero también quiero dejar una cosa muy clara: Baleares paga sus deudas. Una administración pública que no paga sus deudas, que no está dispuesta a afrontar sus deudas, no es una administración pública solvente. El año pasado esta comunidad autónoma amortizó 300 millones de deuda viva.

P.-Baleares sigue siendo la segunda comunidad que más aporta al Estado y una de las que menos recibe. ¿Qué se puede hacer para solucionar esto?

R.-Esto es una reivindicación que sí que estamos dispuestos a defender con contundencia en la futura reforma del sistema de financiación de régimen común. No tiene sentido que sea la comunidad autónoma con mayor potencial de recaudación tributaria y que esto no nos beneficie. Creemos que el mayor potencial de recaudación de una comunidad autónoma ha de poder revertir en beneficio de esa comunidad autónoma.

Los presupuestos de Antoni Costa

P.-¿Usted, con su capacidad negociadora, es fácil que llegue a un acuerdo con Vox para los presupuestos, pero qué pasa si Abascal ordena no aprobarlos? ¿Se plantea ya prorrogar los presupuestos?

R.- Vamos a ver. Efectivamente, esta misma semana la portavoz del grupo parlamentario Vox, la señora Cañadas, ha venido a decir que en relación a los presupuestos cumplirán órdenes del señor Abascal. Yo, evidentemente, no sé cuál es la decisión que va a tomar el señor Abascal en Madrid en relación a los presupuestos. Lo que sí que digo es que Baleares y yo, que soy el consejero de Hacienda y Hacienda, no vamos a perder ni un minuto en debatir si vamos a prorrogar o no los presupuestos. De hecho, no los vamos a prorrogar porque doy por hecho que no se bloqueará la acción de gobierno en esta comunidad autónoma. Lo doy por hecho porque sería algo que los ciudadanos de Baleares no entenderían. Y añado, creo que los votantes de Vox no entenderían en qué beneficia el bloqueo de los presupuestos. En breve vamos a aprobar en el Consejo de Gobierno el techo de gasto y lo vamos a llevar al Parlament. Confiamos en que vamos a poder aprobar el techo de gasto y que vamos a poder tramitar los presupuestos de 2025 en tiempo y forma. Ahora bien, si Vox opta por el bloqueo, tendrá que ser Vox quien tenga que explicar por qué bloquea la acción de gobierno en Baleares.

P.-El primer paso es aprobar el techo de gasto. El año pasado hubo problemas. ¿Este año cee que será posible aprobarlo?

R.-Nosotros estamos dispuestos a negociar. Estamos dispuestos a negociar con todos los grupos parlamentarios la aprobación del techo de gasto, que no es más que un importe que va vinculado a los ingresos que va a tener la comunidad autónoma en 2025. Por lo tanto, no son los presupuestos. Estoy convencido de que se va a aprobar el techo de gasto y los presupuestos en tiempo y forma.

P.-¿Cuál será el techo de gasto?

R.-Estamos manejando diferentes posibilidades. Estamos acabando de hacer las previsiones de ingresos y ya digo, en las próximas semanas vamos a aprobarlo.

P.-¿Ya tiene los presupuestos perfilados?

R.-Estamos trabajando en ellos. La Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma prevé que los presupuestos tienen que entrar en el Parlament antes del uno de noviembre. Por lo tanto, todavía hay tiempo.

P.-¿Puede avanzar algo sobre los presupuestos? ¿Habrá más gasto en educación o sanidad y más inversiones?

R.-Vamos a adquirir mayores compromisos en los servicios públicos esenciales como Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Ya se han tomado algunas medidas que eran absolutamente necesarias, como puede ser la recuperación de la carrera profesional en sanidad o la cobertura de plazas de difícil y muy difícil cobertura, tanto en sanidad como en educación. Y yo creo que de cara a 2025 tendremos una política continuista. En este sentido, para nosotros es vital consolidar una prestación de servicios tan básica como es la sanidad, la educación y los servicios sociales.

P.-En los presupuestos de 2024 ya hubo un fuerte aumento del presupuesto de Educación, Sanidad y Servicios Sociales. ¿Ahora volverá a haber otro aumento?

R.-Vamos a ver como acabamos de calcular el techo de gasto. En 2024 hemos hecho una política de bajada de impuestos y aumento del gasto en servicios públicos fundamentales. Nos decían que esto era imposible pero lo hemos conseguido. Además, hemos rebajado la deuda en 300 millones de euros y cerramos 2023 con superávit presupuestario, o sea, con más ingresos que gastos. Creo que también cerraremos 2024 con superávit. Y esta es la política presupuestaria que queremos hacer de cara al futuro. Seguir bajando los impuestos, consolidar los servicios públicos fundamentales y, al mismo tiempo, conseguir el equilibrio presupuestario y seguir amortizando la deuda.