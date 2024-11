El andaluz Ángel Ayora, primer líder del Rolex Challenge Tour Grand Final

El golfista andaluz Ángel Ayora, con una vuelta de 62 golpes (-10), es el primer líder del Rolex Challenge Tour Grand Final, supported by the R&A, tras la disputa este jueves de la primera jornada de la competición en el Club de Golf Alcanada, en Alcúdia, con perfectas condiciones para la práctica golfística, al no haber ni lluvia ni viento.

Con la presentación de una magnífica tarjeta, que supone récord del campo, Ayora aventaja en un golpe al segundo clasificado, el danés Rasmus Neergaaard Petersen (con una tarjeta de 63), y en tres al noruego Kristoffer Reitan, que ha firmado una vuelta de 65 golpes. El otro español participante en la competición, Joel Moscatel, comparte de momento la octava posición, al presentar una tarjeta de 67 golpes (-5).

La jornada se inició por la mañana con un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas como consecuencia de la DANA en el Levante de España, seguido tanto por los jugadores como por el staff del Challenge Tour, los miembros de la Federación -con el presidente, Dino Jaume, a la cabeza-, el voluntariado y el público asistente.

La de este año es la sexta edición consecutiva del Rolex Challenge Tour Grand Final. Compiten en el torneo las 45 mejores promesas del golf europeo, de los que sólo los 20 mejores conseguirán la tarjeta para jugar la próxima temporada el DP World Tour. Alcanada es el punto final de una competición que, a lo largo del año, ha tenido como escenario Sudáfrica, India, Emiratos Árabes, Europa y China.