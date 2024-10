El Rolex Challenge Tour Grand Final vuelve a Mallorca por sexto año consecutivo.

El Club de Golf Alcanada acogerá entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre una nueva edición del Rolex Challenge Tour Grand Final supported by the R&A-Road to Mallorca, como cierre a un circuito de 29 torneos organizados en 18 países de tres continentes. Entre todos los jugadores participantes, serán únicamente los 20 mejores clasificados los que conseguirán la tarjeta del DP World Tour para la temporada 2025.

Para esta edición, la competición reparte importantes dividendos en premios, hasta un montante total de 500.000 euros. Para el conjunto del circuito, se ha elevado hasta los ocho millones de euros. A lo largo del año, el torneo ha tenido como escenarios Sudáfrica, India, Emiratos Árabes, Europa y China, para cerrar la singladura, como viene ocurriendo en los últimos seis años, en Mallorca.

Cabe recordar que este proyecto se inició en 2019 por parte de la Federación Balear de Golf. En una primera fase, el acuerdo entre el ente federativo y Challenge Tour permitió la celebración de la competición en la isla durante cuatro años consecutivos. Constatado el éxito de esos cuatro años, ambas partes decidieron ampliar el compromiso por otros cuatro, hasta 2026.

El presidente de la Federación, Bernardino Jaume, con motivo de la primera edición afirmó en 2019: «La celebración de una competición de este calibre en el calendario golfístico mundial supone situar a Mallorca en el foco internacional, con un impacto inimaginable».

Tras el éxito de los años anteriores, Jaume asegura que «gracias al apoyo de toda la familia golfística de Mallorca, el apoyo de Challenge Tour y el patrocinio de Agencia de Estrategia Turística de Baleares (AETIB) y de la Fundació Mallorca Turisme, podemos afirmar que la isla está plenamente consolidada como destino para la práctica del golf a lo largo de todo el año y capacitada para organizar eventos de gran calibre internacional».

En este sentido, muchos de los grandes jugadores del golf mundial tomaron parte, en su día, en el Challenge Tour, lo que demuestra, junto a otros muchos parámetros, la importancia de la competición.

Además, sostiene Jaume, «la celebración del Rolex Challenge Tour Grand Final supported by the R&A-Road to Mallorca no sólo reviste gran importancia desde el punto de vista de promoción deportiva de la isla, sino que también aporta en lo referente a la desestacionalización de la temporada turística, con el consiguiente beneficio en el terreno económico».