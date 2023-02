La alta funcionaria Margarita Sendín denuncia «acoso psicológico y laboral» en la conselleria del ex juez de Podemos Juan Pedro Yllanes. Sendín ha relatado este miércoles en una entrevista para 4Directe el calvario vivido en su puesto de trabajo en la Conselleria de Transición Energética y Sectores Productivos del Govern, un departamento que dirige el vicepresidente de Baleares Juan Pedro Yllanes.

«Me dijeron que no había trabajo para mí. Que no tenían más remedio que recolocarme. Me indicaron que en vez de realizar mi trabajo habitual debía llevar un programa informático, que no sabía ni cómo ponerlo en marcha. Una alto cargo de Yllanes, Isabel Morey, empezó a reírse de mí, incluso me gritaba. Y me tenía ahí haciendo fotocopias. Me dijo a la cara me río de ti; quién te ha visto y quién te ve, mira cómo has acabado», ha explicado esta mañana Sendín en el programa que presenta Miguel Ángel Ariza en el Grup 4 de Comunicació.

La alta funcionaria puso entonces una denuncia por acoso psicológico y laboral, también conocido como mobbing. «Yo no entendía qué pasaba», ha referido Sendín para añadir lo siguiente: «No contestaron al escrito y dirigí un informe a Yllanes, que también se quedó sin respuesta. Entonces, me dirigí al Defensor del Pueblo y ahí llamaron la atención a Yllanes y también a la Conselleria de Función Pública. Le pidieron que respondiese al informe».

«Yllanes está denunciado internamente por el maltrato recibido», ha expresado Sendín en 4Directe. «Además, cuando he pedido una copia de mi propio expediente me lo han negado; ellos argumentan que ya han cumplido; tampoco tuve acceso a la resolución o al escrito».

En la entrevista con Ariza, Sendín ha explicado que «Yllanes dejó prescribir el asunto. Tardaron dos años en contestar, y hubo malversación de fondos, pues yo he estado percibiendo un sueldo de 3.700 euros al mes por un trabajo que no realizo. Me han tenido haciendo fotocopias», ha denunciado en el programa Sendín.