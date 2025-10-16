Alejandro Sanz actuará en el estadio de Son Moix el 17 de junio y las entradas salen este viernes a la venta

Ya se sabe el lugar donde se celebrará el concierto de Alejandro Sanz el próximo 17 de junio en Mallorca. El Grup Trui ha anunciado que será en el Estadio de Son Moix y las entradas para uno de los acontecimientos musicales más esperados del verano de 2026 en la isla salen a la venta este viernes a partir de las 10.00 horas.

Sólo se podrán comprar en los canales oficiales: alejandrosanz.com, hayganasdeconcierto.com y elcorteingles.es.

Alejandro Sanz regresa a la isla con la gira ¿Y Ahora Qué? después de 11 años de su último concierto. En 2015 el artista madrileño congregó a cerca de 9.000 personas en la Plaza de Toros de Palma con su Sirope tour.

El Estadio de Son Moix se transformará el próximo 17 de junio para acoger uno de los conciertos más multitudinarios del verano en Mallorca, como ya ocurrió con los espectáculos de Joaquín Sabina o Rels B, el artista mallorquín con el que Sanz colabora en la canción No Me Tires Flores de su álbum ¿Y Ahora Qué?

De momento, el cantante madrileño ha confirmado un total de 11 conciertos en España. Una serie de encuentros musicales que darán el pistoletazo de salida el 6 de junio en Sevilla. Un verano muy movidito para el cantante de Corazón partío que concluirá en Fuengirola el 24 de julio. Pero, ¿cuáles son el resto de las ciudades?