El alcalde de Palma ordena un operativo especial de limpieza de cinco días en Corea y Son Gotleu

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha ordenado un operativo especial de limpieza de cinco días en los barrios de Corea y Son Gotleu. Unas actuaciones extraordinarias con periodicidad trimestral en las zonas con más densidad poblacional de la ciudad y que, en este sentido, presentan más necesidades a nivel de limpieza y mantenimiento de calles, plazas y mobiliario urbano.

Después de Corea, donde los operarios permanecerán entre tres y cinco días, en función del volumen de trabajo que tengan que afrontar, el dispositivo se trasladará al barrio de Son Gotleu.

El teniente de alcalde, de Medio Natural y presidente de Emaya, Llorenç Bauzá, ha visitado este viernes el barrio para presenciar el inicio del operativo especial de limpieza que lleva a cabo la empresa municipal estos días en este punto geográfico de Palma.

En cualquier caso, esta acción de refuerzo de la limpieza se complementa con el servicio regular que Emaya realiza en el conjunto del municipio, así como con otras intervenciones extraordinarias, como Palma a punt.

Bauzá ha recorrido las calles de la zona que están siendo objeto de esta actuación, y ha indicado que la finalidad del Ayuntamiento y de la empresa municipal con este tipo de intervenciones es «completar los trabajos de limpieza ordinaria, incidiendo especialmente en la retirada de muebles, electrodomésticos y otros elementos voluminosos, además del desbroce de hierbas y el mantenimiento de parques y jardines».

El dispositivo de trabajadores está integrado por una decena de operarios y una importante dotación de equipamientos y medios técnicos, como camiones con caja abierta y plataforma elevadora, camiones grúa y máquinas desbrozadoras.

A lo largo del anterior operativo especial desarrollado en este barrio, los trabajadores de Emaya retiraron, aproximadamente, 2.500 kilos de residuos.

Una vez que se trasladen a Son Gotleu los principales focos de atención serán los pasajes del Pic del Teide, Pic d’Almazor, d’Auñamendi, del Puigmal y d’Alcazaba, así como en la plaza de Orson Wells.