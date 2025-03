El alcalde del PSOE de Inca se desmarca del sectarismo de Armengol: «No todo lo del otro lado es malo»

En un Congreso de un partido convertido en un búnker de palmeros de la reelegida secretaria general del PSOE balear, Francina Armengol, el alcalde socialista de Inca, Virgilio Moreno, se ha desmarcado del sectarismo de la también presidenta del Congreso de los Diputados, y ha afirmado en su intervención en una mesa de dialogo sobre vivienda que «no todo lo del otro lado es malo».

Moreno ha defendido así el uso de las medidas en materia de vivienda puestas en marcha por el Govern del PP de Marga Prohens que aplica en su municipio pero que su partido critica de manera visceral en el Parlament.

«Porque no todo lo que viene del otro lado es malo. Aunque no comulgamos con ellos y estamos opuestos en muchas cuestiones ideológicas, hay otras que se tienen que valorar desde lo práctico», ha sostenido en la tercera de las mesas de diálogo, con la vivienda como tema de debate, que se ha celebrado en el marco del XV Congreso del PSIB-PSOE y en la que ha estado acompañado por la presidenta de la asociación Palma XXI, Cristina Llorente.

«En Inca no huimos de la realidad y lo que hacemos es trabajar con los que gobiernan para poder tener vivienda publica», ha añadido Moreno.

Entre otras cuestiones, el Decreto Ley de Emergencia Habitacional ha permitido en esta localidad la concesión de más de 25 licencias para transformar locales comerciales en viviendas, ofreciendo así una solución viable para muchas familias y propietarios con comercios en desuso.

Llorente, por su parte, se ha preguntado «a qué precio y en qué condiciones» los decretos del Govern pretenden agilizar la construcción de viviendas asequibles.

Según su análisis, las medidas propuestas abren la puerta a construir inmuebles sin que ello vaya aparejado a la creación de nuevos equipamientos o sin garantizar los servicios públicos correspondientes al incremento de la densidad poblacional.

Eso, ha considerado, «acabaría reduciendo la calidad de vida de las personas». «Nos tenemos que plantear si realmente estamos solucionando un problema o si estamos creando otros. L respuesta puede acabar favoreciendo a los que menos lo necesitan», ha subrayado.

En las próximas semanas, ha anunciado Llorente, el Fòrum de la Societat Civil (del que Palma XXI forma parte) publicará una seria de propuestas en materia de vivienda «que pueden ser de utilidad para los municipios».

El pasado domingo sin ir más lejos, Armengol arremetía contra las medidas en materia de vivienda puestas en marcha por el Govern de Marga Prohens afirmando que a los socialistas «nos preocupa, y mucho, que el Govern de derechas actual, lejos de hacer nuevas promociones de vivienda pública para destinar al alquiler o topar los precios para generar un efecto de reordenación del mercado, ha decidido apostar por consumir más territorio y dedicarlo a usos especulativos».

La principal portavoz del PSOE balear cuyas políticas intervencionistas y proteccionistas en materia territorial durante las dos pasadas legislaturas dispararon el mercado inmobiliario de las Islas hasta convertirlo en el más caro de España expulsando a los residentes del acceso a una vivienda, llegó a afirmar que en Baleares ahora, cuando no gobiernan los socialistas, «urge gobernar para la mayoría y no para los intereses de una minoría privilegiada, que debe entender que no hay progreso si no incluye a todos».