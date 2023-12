El PP acusa a Armengol de ser «la ministra 23» de Sánchez por su «sectarismo e incompetencia»

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado a la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, de ser «la ministra 23» del Gobierno de Pedro Sánchez por su «sectarismo e incompetencia». Tellado le ha trasladado estas críticas a Armengol durante la reunión de la Junta de Portavoces de este martes.

«Lamentablemente se comporta como si fuese la ministra 23 de Pedro Sánchez. Esa es la realidad indiscutible», ha defendido el portavoz parlamentario popular este martes en una rueda de prensa en la Cámara Baja. Tellado acusa a la dirigente socialista de «incompetencia», «sectarismo» y de un «pésimo desempeño del cargo» durante estos cuatro meses que lleva en el puesto.

La prueba de la «pasividad» de Armengol, según el dirigente del PP, se produjo durante la intervención de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en el estado del Congreso. Nogueras se dedicó a cargar y a señalar con nombres y apellidos a los jueces que han dictado sentencias contra el separatismo catalán. Fue durante el debate de la semana pasada de la comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña.

«Su pésimo desempeño en el ejercicio de su cargo ha provocado que el Presidente del Tribunal Supremo decida suspender la reunión acordada previamente con el Ministro de Justicia. Su incompetencia ha provocado que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomara medidas para proteger la independencia y la honorabilidad de los jueces y que las principales asociaciones de jueces y fiscales firmen un comunicado conjunto en el que describen las declaraciones vertidas en esta Cámara como inasumibles en democracia», ha esgrimido Miguel Tellado.

Francino Armengol ha alegado que se debe respetar la libertad de expresión de los portavoces, un argumento que no ha convencido al parlamentario del PP. «No todo vale para permitir que en esta Cámara se ataque a jueces, magistrados y periodistas, con nombres y apellidos, se atente contra su honorabilidad y su profesionalidad. Tan responsable es el que pronuncia las palabras como el que no le llama al orden y le exige su retirada. La presidenta del Congreso no está a la altura de las circunstancias», ha indicado.

«No está demostrando ser una buena presidenta del Congreso. Desde nuestro punto de vista, es injustificable que la presidenta del Congreso de los Diputados no haya impedido las calumnias, las infamias, las insidias proferidas por la portavoz de Junts. Es completamente inaceptable y es completamente inasumible», ha zanjado el portavoz del PP sobre la gestión de Francina Armengol al frente de la Cámara Baja.

Habilita el mes de enero

La presidenta del Congreso ha habilitado el uso de la Cámara Baja durante el mes de enero, que suele ser inhábil, con el objetivo de acelerar la Ley de Amnistía que el PSOE pactó con los separatistas a cambio de sus votos para investir a Pedro Sánchez. La Mesa del Congreso lo ha decidido este martes, que cuenta con mayoría del PSOE con Sumar.

Armengol deja sin vacaciones a los diputados para tener aprobada en el Congreso la amnistía antes de que se pronuncie el Consejo de Europa, que publicará su dictamen el próximo mes de marzo a petición del Senado tras una petición registrada por el PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta.

En enero habrá un debate sobre la tramitación de la Ley de Amnistía en el que se tendrán en cuenta las enmiendas a la totalidad del PP y de Vox, que se oponen frontalmente a esta norma. Los socios del Gobierno de Sánchez, que firmaron la proposición de esta ley, podrán presentar también sus enmiendas parciales «técnicas» al texto, según han dejado caer estos días ERC y Junts. El plazo para presentar enmiendas a la amnistía comienza este sábado.