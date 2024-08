Alba Torrens, hundida: «Siento dolor, tristeza y frustración»

porque no han sido «capaces» de poner su «potencial y nivel» cuando más lo necesitaban, quedándose sin opciones de conseguir «el objetivo» con el que llegaban. Alba no quiso confirmar si éste había sido su último partido con la selección. «Es una decisión lo suficientemente importante como para no tomarla en caliente», recalcó.

«Siento dolor, tristeza y frustración. No hemos sido capaces de poner nuestro potencial y nivel cuando lo necesitábamos ante una gran selección como es Bélgica, que ha hecho un partido muy sólido, muy acertado y nosotras no hemos sido capaces de ponernos a ese nivel. Ellas han jugado mejor en todos los sentidos», confesó la española en la zona mixta tras la derrota.

Torrens reconoció que el dolor y la tristeza que siente viene de «estar fuera» del «objetivo» que tenían. «Lo único que he recordado del equipo es que en este momento también estamos juntas. Me quedo con los momentos que celebramos en Lille, esos partidos, esos momentos donde se consiguió dar pasos para estar aquí», añadió.

La capitana del equipo comentó que no fueron capaces de estar a su «nivel» tras una gran semana. «Sabemos que tenemos más, que lo hemos demostrado no hace mucho, pero hoy no lo hemos conseguido, ni por una vía, ni por otra. Hemos tenido falta de acierto, pero también hay otras cosas que no hemos podido conseguir», apuntó.

«No la tomé antes de llegar aquí, y no la quiero tomar hoy. Será una decisión que tomaré en frío, porque es lo suficientemente importante para hacerlo así», explicó la alero sobre la posibilidad de que haya sido su último partido con la selección española de baloncesto.

Por último, Torrens quiso recordar que esta selección ha conseguido «muchas medallas seguidas», incluso llegando al «podio olímpico». «Tiene mucho mérito y con el paso del tiempo se valora más, nosotras también. Han sido momentos muy buenos y esta selección tiene la mirada siempre en competir entre los grandes, y después de caernos, volveremos a mirar arriba para volver a estar ahí», concluyó.