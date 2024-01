Aguirre: «Para la afición es una fiesta, para el Mallorca son puntos vitales»

«Es una fiesta para todos, pero para nosotros es un partido muy importante con tres puntos vitales en juego porque el rival viene muy bien», dijo hoy Javier Aguirre, dejando claro que la plantilla trata de aislarse del ambiente de la inauguración de mañana de la reforma del estadio ante la importancia del choque ante el Celta, que en caso de ganar podría distanciarle de la zona de descenso, además de suponerle el golaverage particular sobre el equipo gallego.

«Llevamos dinámicas parecidas Mallorca y Celta. Benítez está encontrando la manera de hacerlos jugar mejor y estoy convencido de que será un partido muy diferente al de la primera vuelta. Creo que los dos equipos hemos mejorado y va a ser un buen partido, pero jugamos en casa y debemos estar a la altura desde el primer minuto», subrayó el entrenador mexicano, que insistió en que «ambos equipos venimos bien y será un partido difícil por mucho que haya fiesta con la inauguración del estadio. Debemos disfrutarla al máximo, pero nuestra obligación es hacer lo máximo para ganar».

Aguirre rechazó el calificativo de «final» para el partido de mañana, aunque volvió a pronosticar que «no nos lo van a poner fácil. No podemos relajarnos en absoluto porque es un partido importante, pero cuando acabe quedarán 18 más por jugarse, así que no habrá nada decidido. Estamos compitiendo bien y así debemos seguir».

El técnico afirmó que tanto Samú Costa como Morlanes y Luna ya están recuperados, pero ahora han surgido nuevos problemas: «Están bien los tres que tenían gripe, pero ahora tienen problemas de vómitos David López y Sergi Darder. Veremos cómo llegan, pero esperamos contar con ellos».

Aguirre rechazó individualizar sobre el buen estado de forma de alguno de sus futbolistas porque, según dijo, «me cuesta mucho hablar de un solo jugador. Todos hacen un buen trabajo con sus características y eso es lo bueno de esta plantilla. No me pongo a pensar si alguno tiene o no más influencia en los partidos. Aquí el único que es insustituible es el escudo. El resto estamos de paso».

Sobre la inminente operación de Maffeo, que va a estar varias semanas de baja, y el hecho de que su sustituto, Gio, esté a una sola tarjeta de la suspensión, aseguró que «hay alternativas para la banda derecha. Nastasic, que es zurdo, acabó jugando ahí ante Osasuna y David López me ha sorprendido gratamente. Creemos que Valjent puede estar disponible para jugar ante el Villarreal. ¿Gio cuatro amarillas? No me gusta demasiado estar manejando lo de las tarjetas, les dejo a todos libertad para que actúen como consideren».

En este sentido, preguntado por la situación de Sergi Darder, suplente en los últimos partidos y que también apunta mañana al banquillo, afirmó que «Darder está muy bien, totalmente adaptado al equipo y al vestuario. No hay nada personal en el hecho de que haya sido suplente. El problema es que tengo muchísimos jugadores en gran estado de forma y tengo que elegir. Ojalá pudieran jugar 14»

«Veo a la plantilla con confianza desde después del partido del Metropolitano. Ese fue un punto y aparte porque, a pesar de que perdimos, los jugadores se dieron cuenta de que competían bien. Luego vinieron varios encuentros en casa en los que puntuamos en todos y la Copa tampoco nos ha venido mal. Es cierto que caímos en el Bernabéu, pero dando la cara y por la mínima, igual que ante el Atlético. La dinámica no es mala, pero esto se va al garete si nos relajamos y perdemos», admitió el preparador azteca para cerrar la rueda de prensa.