El enemigo invisible con el que tiene que luchar Aguirre es invencible y amenaza la estabilidad del Mallorca. La gripe ha entrado de lleno en el vestuario y de momento ya ha afectado a tres futbolistas. El entrenador mexicano extrema las medidas para evitar que haya contagios, consciente del drama que eso podría superar a sólo tres días de un partido clave ante un rival directo en la lucha por la permanencia como es el Celta. De momento son baja segura Valjent, Muriqi y Jaume Costa.

Manu Morlanes y Luna fueron los primeros en caer. Tanto el centrocampista aragonés como el extremo colombiano se cayeron de la convocatoria el pasado fin de semana para jugar el partido de Copa que se disputó en El Plantío ante el Burgos. Los dos están en la recta final de su recuperación, pero ahora se les ha añadido el portugués Samú Costa, que ya mostró síntomas el domingo, y que ayer no pudo entrenar con el grupo.

Lo que más le preocupa a Aguirre es que puedan caer más jugadores. Por eso se están haciendo chequeos continuos a los futbolistas, en plena epidemia de gripe en todo el país, y se ha insistido a la plantilla en la necesidad de que se junten lo menos posible, sobre todo en espacios cerrados, a fin de evitar contactos directos que puedan provocar una transmisión vírica.

Para el Mallorca el partido ante el Celta es de una importancia capital ya que ganarlo no sólo le alejaría de los gallegos, sino que además le daría ventaja definitiva de cala al golaverage, ya que en la primera vuelta se impuso 0-1 en Balaídos con gol de Muriqi. De ahí la obsesión por llegar con los máximos jugadores posibles al choque.

De momento Aguirre ya tendrá que asumir las bajas definitivas de Muriqi, Valjent y Jaume Costa, que con toda seguridad no llegan al partido. El kosovar ha empezado esta semana a entrenar con el grupo, pero no se le espera a corto plazo en las convocatorias porque no se quiere correr con él ningún riesgo. En cuanto al eslovaco, sigue en su proceso de recuperación, mientras que el lateral valenciano, con problemas en los isquiotibiales, tampoco estará disponible. Además, el tinerfeño Omar Mascarell, con problemas en el sóleo, no entrenó en la sesión de ayer, aunque se espera que pueda llegar a tiempo.

Tras la última jornada, en la que el Celta ganó en el descuento al Betis y el Mallorca fue derrotado en el Santiago Bernabéu por el Real Madrid con un gol polémico, la diferencia entre mallorquines y gallegos se ha reducido a tan sólo dos puntos. Si los de Aguirre ganaran se irían a cinco de distancia más el golaverage, mientras que una derrota de los bermellones permitiría a los de Rafa Benítez superarles en la clasificación.