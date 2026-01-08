Adoctrinamiento en colegios de Mallorca: hacen cantar a niños en catalán mientras juegan en el recreo

Los independentistas han decidido que el recreo también sea un campo de batalla. Un espacio que pertenece al juego libre, a la espontaneidad infantil y a la convivencia natural entre alumnos quieren convertirlo ahora en un nuevo escenario de intervención ideológica donde promover de manera forzada el uso del catalán.

Para ello han abierto una página web orientada a directivos y docentes que propone enseñar a los más pequeños canciones exclusivamente en catalán con un objetivo declarado y nada disimulado: que jueguen en catalán durante el patio y así frenar lo que ellos mismos describen como el «descenso en el uso espontáneo» de este idioma.

La estrategia se reviste de inocencia infantil, pero no es más que una extensión del proyecto lingüístico y político del separatismo más adoctrinador. El plan pasa por recuperar el tradicional juego de manos. La plataforma, bautizada como picardemans.cat, recopila canciones traducidas al catalán que durante décadas han sido cantadas en castellano por generaciones de niños, como Al ritmo de Scooby-Doo, ahora reconvertidas para que la lengua deje de ser una elección natural y pase a funcionar como una consigna aprendida desde los primeros años.

No se trata sólo de ofrecer una alternativa, sino de marcar un camino a los más pequeños. El mensaje es claro: el juego debe cumplir una función lingüística con el objetivo de que el ocio infantil se instrumentalice y se somete a una lógica que va mucho más allá del simple aprendizaje de canciones.

La iniciativa no se queda ahí. Con claros tintes adoctrinadores, la web se dirige a lo que los promotores denominan los famosos Països Catalans, esa entelequia recurrente en el imaginario separatista que engloba a Cataluña, las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, Andorra o l’Alguer, entre otros territorios de habla catalana.

Un concepto político presentado como realidad cultural indiscutible que tienen que asumir los más inocentes en el ámbito educativo como si se tratara de un marco natural e incuestionable. De este modo, la web no sólo propone canciones, sino que también refuerza una determinada visión territorial y cultural, introducida de manera indirecta y sin debate, aprovechando el contexto escolar y la falta de espíritu crítico propia de la infancia.

Así, entre palmadas, juegos y melodías pegadizas, el independentismo vuelve a demostrar que no renuncia a ningún espacio para moldear conciencias desde la más temprana edad, diluyendo la frontera entre educación, ocio y propaganda hasta hacerla prácticamente invisible.