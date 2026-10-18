Acompaña a una amiga ebria a casa y acaba acusado de violarla mientras estaba inconsciente en Palma

Un hombre se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel por presuntamente violar a una amiga a la que había acompañado a casa después de que consumiera bebidas alcohólicas. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 16 de abril de 2023 en Palma (Mallorca), según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, que atribuye al procesado un delito de agresión sexual.

De acuerdo con el relato de la acusación, el hombre acompañó a la mujer hasta su domicilio porque había bebido alcohol y necesitaba ayuda para regresar a casa. Sin embargo, una vez en la vivienda, presuntamente aprovechó que ella se encontraba inconsciente para penetrarla vaginalmente. La Fiscalía sostiene que la víctima no estaba en condiciones de prestar consentimiento y que la agresión se produjo mientras permanecía sin conocimiento.

La mujer habría descubierto las consecuencias físicas de lo sucedido al recuperar la consciencia. Según el escrito, presentaba equimosis en ambas caras de los muslos y un desgarro vaginal de grado uno de cuatro centímetros. El documento judicial precisa que se desconoce el medio empleado para provocar esta última lesión.

Las consecuencias que describe la acusación no se limitan a las lesiones físicas. El Ministerio Público señala que la mujer sufre un trastorno de estrés postraumático que afecta a su vida cotidiana y que requiere tratamiento psicológico. La perjudicada reclama la indemnización que pueda corresponderle por los daños sufridos.

Por estos hechos, la Fiscalía considera que la conducta atribuida al procesado constituye un delito de agresión sexual. La pena solicitada asciende a ocho años de prisión, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. El Ministerio Público reclama asimismo que se le prohíba acercarse a menos de 500 metros de la víctima y comunicarse con ella por cualquier medio durante ocho años.

A estas medidas se suma una petición de ocho años de libertad vigilada, que se concretarían conforme a lo previsto en el Código Penal antes de la extinción de la condena. La acusación también solicita una inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, remunerada o no, que implique contacto regular y directo con menores de edad, por el periodo establecido en su escrito.

En el apartado económico, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la mujer con 20.000 euros por las lesiones, los gastos médicos y el daño moral, además de los intereses legales correspondientes. También solicita el pago de las costas procesales y la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil para exigir una fianza suficiente que garantice el abono de las cantidades que pudieran fijarse finalmente.

La acusación particular, ejercida por el prestigioso abogado Eduardo Luna, también solicita ocho años de prisión para el acusado por un delito de agresión sexual, la misma pena que reclama la Fiscalía. Además, pide ocho años de prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, ocho años de libertad vigilada. A estas penas suma una indemnización de 75.676,60 euros por las lesiones físicas y psicológicas, las secuelas y el daño moral, así como el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.