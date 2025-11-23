90-76. El Palmer Basket cede ante un productivo Melilla

El Palmer Basket cede ante un productivo Melilla Ciudad del Deporte. La vivacidad defensiva y la notable fluidez en la organización de las tentativas en ataque concedieron al Palmer Basket las ventajas iniciales del duelo. Duda Sanadze lució habilidad técnica y abanderó la notable puesta en escena de los discípulos de Lucas Victoriano. El internacional georgiano convirtió 11 puntos en los primeros compases del choque.

Un triple sensacional de Ismael Massoud otorgó al elenco turquesa la máxima renta en su favor, 7-16. La descomunal aparición en el partido de Darel Poirier alteró por completo el sentido de la contienda. El interior francés anotó siete puntos en un intervalo reducido de tiempo y comandó el 10-0 de parcial del bando local.

El entrenador del conjunto balear solicitó tiempo muerto tras la reacción del bloque melillense. Una asistencia artística de Chapela culminada por Comendador y un lanzamiento desde la línea del 6,75 de Urdiain devolvieron la delantera en el electrónico a los isleños, 20-22.

En el segundo capítulo, el Palmer Basket consiguió sustentar la fortaleza en defensa mostrada en el primer cuarto. El grupo conducido por Lucas Victoriano mantuvo la energía en el aspecto de la protección del aro propio e impidió a la plantilla dirigida por Mikel Garitaonandia distribuir su juego con fluidez. El ímpetu de Ángel Comendador en la zona y el carácter de Nuno Sá permitieron a los visitantes mitigar el incremento de prestaciones del Melilla Ciudad del Deporte. El resultado al descanso, 38-38.

En el tercer asalto, el adversario resguardó con jerarquía su canasta y dificultó sobremanera la circulación en las situaciones ofensivas del equipo insular. El rival se adueñó de la batalla por el rebote y Ludgy Debaut castigó a la defensa mallorquina gracias a sus fundamentos en la zona.

El control de la cadencia del enfrentamiento de Christian Diaz y la inmensa productividad de Jeffrey Godspower en las ejecuciones desde el triple penalizaron al Palmer Basket, 58-51. El coraje de Jesús Carralero y Nuno Sá suavizó el excelso momento de la escuadra de Mikel Garitaonandia.

En la cuarta entrega, el Melilla Ciudad del Deporte se mostró muy preciso en ataque y danzó sobre la pista. El empuje de Jesús Carralero, la elegancia de Hansel Atencia y la energía de Ángel Comendador autorizaron al equipo a permanecer con opciones de triunfo hasta los minutos finales. El Palmer Basket cayó a domicilio por 90-76 en un encuentro en el que trató de aferrarse a sus opciones de victoria hasta el final.

Melilla Ciudad del Deporte: Godspower (13), Poirier (16), Peno (-), Heron (9), Córdoba (8), Krutous (5), Debaut (13), Díaz (17), Strumbis (-), Stilma (6) y García (3).

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (14), Agbelese (2), Scariolo (3), Sanadze (19), Chapela (3), Urdiain (3), Carralero (8), Sá (8), Comendador (10) y Massoud (6).

Parciales: 20/22, 18/16, 20/13 y 32/25.

Árbitros: Lema Parga, Marqueta Gracia y Aranzana García.