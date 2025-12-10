5-3. El Illes Balears cae en la prórroga ante Movistar Inter

El Illes Balears Palma Futsal quedó eliminado este martes en los octavos de final de la Copa de S.M. El Rey tras un partido frenético en el Pabellón Jorge Garbajosa. El Movistar Inter exigió al conjunto balear al máximo en un duelo repleto de alternativas, intensidad y ocasiones claras para ambos equipos.

El Palma, que llegaba reforzado anímicamente tras su clasificación para los cuartos de final de la Champions, firmó una actuación llena de carácter y fe, forzando la prórroga en un ambiente siempre exigente como el de Torrejón.

El partido comenzó con una gran intensidad y el Illes Balears Palma Futsal golpeó primero. En el minuto 5, David Peña aprovechó una gran jugada individual de Ernesto para adelantar a los baleares (0-1).

A partir del gol, Inter apretó, y Dennis se convirtió en el gran protagonista de la primera mitad con intervenciones de mérito, incluyendo un espectacular paradón a Raúl Gómez. A pesar de la resistencia, Movistar Inter logró darle la vuelta al marcador en los últimos minutos antes del descanso. Un doblete de Cecilio (min. 15 y 20) dejó el electrónico en 2-1 al final de la primera parte.

La segunda mitad estuvo marcada por la fe inquebrantable del conjunto balear. Pese a que Lucão y Alisson se toparon con la madera y Jesús Herrero salvó varias ocasiones claras, Inter se mostró letal y Pani anotó el 3-1 en el minuto 34. Con el marcador adverso y poco tiempo por delante, Antonio Vadillo apostó por el juego de cinco incorporando a Charuto. La estrategia surtió efecto y el Illes Balears Palma Futsal firmó una remontada llena de carácter.

Dennis, que había mantenido al equipo en pie durante todo el partido, redujo la desventaja (3-2) y, acto seguido, David Peña volvió a aparecer para establecer el 3-3 que mandaba el encuentro a la prórroga. Rivillos tuvo el gol de la victoria en el último minuto del tiempo reglamentario, pero su disparo se estrelló en la madera.

El tiempo extra comenzó con el gol de Harrison, que volvió a adelantar al Movistar Inter (4-3). Jesús Herrero se mostró imbatible, negando el empate en una doble ocasión de Dennis. El Illes Balears Palma Futsal, ya con Charuto como portero-jugador en la segunda parte de la prórroga, se volcó al ataque. La sexta falta del Palma supuso un lanzamiento de diez metros para Inter, pero Carlos Barrón detuvo el disparo, manteniendo viva la esperanza. Sin embargo, a falta de segundos para el final, Raya sentenció el encuentro (5-3), dejando al equipo balear fuera de la Copa del Rey.

Movistar Inter FS: J. Herrero, Raul Gómez, Chaguinha, Javi Mínguez y Harrison. También jugaron: Raya, Cecilio, Pani, Barona y Pirata.

Illes Balears Palma Futsal: Dennis, Deivão, Lucão, Rivillos y Fabinho. También jugaron: Carlos Barrón, David Peña, Ernesto, Charuto, Machado, Mateus Maia y Alisson.

Goles: 0-1, David Peña (min. 5); 1-1, Cecilio (min. 15); 2-1, Cecilio (min. 20); 3-1, Pani (min. 34); 3-2, Dennis (min. 37); 3-3, David Peña (min. 38); 4-3, Harrison (min. 41); 5-3, Raya (min. 46).

Árbitros: Carlos Rodrigo y Fermín Ángel Sánchez-Molina. Mostraron tarjeta amarilla a Lucão, Mateus Maia, Carlos Barrón y a Ernesto del Illes Balears Palma Futsal y a Raya del Movistar Inter.

Pabellón: Pabellón Jorge Garbajosa. 2000 espectadores. Partido de octavos de final de la Copa de S.M. El Rey.