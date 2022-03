El Palma Futsal retomaba el pulso a la liga regular tras la disputa de la Supercopa de España con el objetivo de seguir sumando victorias y puntos para meterse en la zona de los elegidos en la clasificación. El equipo firmó otro gran partido con una victoria por 5-1, la segunda consecutiva en la liga y para encadenar cinco jornadas consecutivas sin perder.

El gran inicio de partido de los baleares se vio recompensado rápido, ya que una gran jugada de Eloy Rojas en banda, que quiso dar continuidad con un pase al centro del área terminó rebotando en Del Moral, quien se metió el balón en su propia portería. Los de Vadillo se ponían por delante de manera temprana, pero justa, aunque ello no los pararía en su plan de partido. El Palma Futsal siguió presionando arriba y moviendo el esférico con velocidad sobre el parqué de Son Moix. Además, en defensa había plantado una red de la que el Córdoba no sabía deshacerse.

A los pocos minutos, el hombre de moda en el cuadro balear volvió a aparecer para marcar las diferencias y doblar las distancias en el marcador. Recibe en banda, se va de su par y finaliza la jugada con un potente disparo cruzado que se va directo a la escuadra de la portería defendida de Prieto. Nada pudo hacer el portero cordobesista.

A pesar de marcar el segundo gol, el conjunto mallorquín no bajó el pie del acelerador y siguió generando ocasiones en ataque. Cainan tuvo tres oportunidades de gol de manera consecutiva pero no estuvo fino a la hora de finalizar las jugadas. Higor y Eloy Rojas también hicieron trabajar a Prieto en lo que estaba siendo un asedio total de los hombres de Vadillo al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, aunque no lograban encontrar el gol.

El premio a la insistencia del Palma Futsal llegó justo antes del descanso con el tercer tanto de la noche, obra de Chaguinha, que culminó una buena jugada. Gran primera mitad que dejaba el partido encarrilado para sumar un nuevo triunfo.

El Córdoba Patrimonio trató de intensificar la presión sobre la portería rival pero el Palma era un muro infranqueable. Shimizu tuvo una buena ocasión para su equipo en un lanzamiento de falta que se marchó fuera por poco y Fabio fue providencial para detener una contra peligrosa desviando el lanzamiento de Saura antes de que Higor desperdiciara una doble ocasión en un mano a mano con Prieto pero el portero rival estuvo providencial para evitar el gol.

El rival tuvo más ocasiones en la segunda mitad fruto de la necesidad de marcar pero entre la defensa local y Fabio sellaron la portería. El portero balear brilló con luz propia con grandes intervenciones en la segunda parte, sobre todo, una acción en la que detuvo un dos contra uno con una magnífica intervención. En uno de los errores defensivos del cuadro cordobés, Marlon marcó el cuarto a puerta vacía.

Josan González apostó por jugar los últimos siete minutos con portero-jugador para tratar de reducir la desventaja pero ya fue imposible. De hecho, Mancuso aprovechó un doble penalti para marcar el quinto de la noche. Saura marcó el del honor desde el punto de penalti para los andaluces y Vadillo le dio los últimos minutos de partido a Neguinho para que debutara frente a su afición.

FICHA TÉCNICA

– Palma Futsal: Fabio, Tomaz, Nunes, Eloy Rojas e Higor. También jugaron Chaguinha, Mancuso, Marlon, Cainan, Neguinho y Pope.

-Córdoba Patrimonio de la Humanidad: Prieto, Ricardo, Del Moral, Viana y Zequi. También jugaron Jesús Rodríguez, Shimizu, Miguelín, Ismael, Perin y Saura.

– Goles: 1-0 Del Moral p.p. (min. 3); 2-0 Eloy Rojas (min. 8); 3-0 Chaguinha (min. 20); 4-0 Marlon (min. 34); 5-0 Mancuso (min. 37); 5-1 Saura p. (min. 38)

– Árbitros: García Donas y Simón Benet. Mostraron tarjeta amarilla a los locales Marlon, Tomaz y Nunes y a los visitantes Ismael y Miguelín.

– Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix, 3.000 espectadores. Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Primera División.