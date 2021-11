Minuto 16 Guardiola, minuto 20 Álvaro García. Dos zarpazos en cuatro minutos que sirvieron para que el Rayo pusiera tierra de por medio y para que el Mallorca mordiera el polvo en Vallecas en una noche para olvidar en la que se hizo más evidente que nunca la enorme importancia de Baba en la alineación balear. La ausencia del ghanés por sanción dejó un hueco que nadie fue capaz de cubrir y por ahí se coló el rival para solventar el partido por la vía rápida y alimentar su condición de mejor equipo local de la temporada en Primera División.

El Mallorca trató de meter al Rayo atrás para alejarle de la portería, pero la voracidad de los de Iraola no tardó en arrinconarles y en acercar el balón a Reina, que recogió de la red los dos primeros disparos que recibió. El primero tras un pase de Comesaña a Guardiola ante el que no estuvieron atentos ni Maffeo ni Valjent, y que solucionó el ex del Valladolid con un disparo razo y cruzado. El segundo, en un contragolpe de manual resuelto por Álvaro García tras ganarle en la carrera al propio Valjent.

Con dos goles en contra antes de llegar a la primera media hora de partido el Mallorca se vio obligado a asumir muchos más riesgos de los que tenía planeado y por supuesto de eso se aprovechó el Rayo para explotar su ventaja en el marcador. Kang In Lee fue el único que consiguió alterar el orden establecido con un pase a Antonio Sánchez, que remató al cuerpo de Dimitrevski, y con un propio disparo del coreano que se marchó fuera por poco.

Luis García Plaza movió el banquillo en la segunda parte en busca de una reacción, pero no sólo no consiguió reducir la desventaja, sino que el Rayo no cesó de hurgar en la herida hasta que consiguió provocar una hemorragia. A los 63 minutos Valjent cometió un penalty clarísimo sobre Guardiola que Trejo transformó a lo Panenka para convertir la derrota en una goleada que amortiguó Abdón con un gol muy al final que por lo menos salvó el honor.

Rayo: Dimitrevski (2), Balliu (1), Saveljich (1), Catena (1), Fran García (2), Óscar Valentín (1), Comesaña (2), Isi (2), Trejo (3), Alvaro García (3) y Guardiola (2). Bebe (1) por Guardiola (67′), Unai López (1) por Trejo (67′), Pozo (1) por Comesaña (73′), Andrés (s.c.) por Isi (85′), Rodrigues (s.c.) por Álvaro García (85′)

Mallorca: Reina (1), Maffeo (1), Valjent (0), Russo (1), Oliván (1), Battaglia (0), Galarreta (1), Antonio Sánchez (0), Dani Rodríguez (0), Kang In Lee (2) y Fer Niño (0). Ángel (1) por Fer Niño (54′) y Mboula (0) por Kang In Lee (54′), Febas (0) por Galarreta (69′), Amath (1) por Antonio Sánchez (69′), Abdón (1) por Dani Rodríguez (85′)

Árbitro: Figueroa Vázquez (1). TA Óscar Valentín, Guardiola, Trejo, Oliván, Kang In Lee

Goles: 1-0. Min.16: Guardiola; 2-0. Min.20: Álvaro García; 3-0. Min.63: Trejo; 3-1. Min.88: Abdón