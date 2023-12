2-2. El Illes Balears Palma Futsal jugará otra Final Four

El Illes Balears Palma Futsal jugará otra Final Four. El cuadro dirigido por Antonio Vadillo firmó un empate ante el FC Kyiv Hit, uno de los resultados que les daban el billete a la fase definitiva de la máxima competición continental, tras las dos victorias conseguidas previamente en la Elite Round, ante el MNK Olmissum y el KSC Lubawa.

El equipo isleño saltó al campo muy agresivo. El empate, aun siendo suficiente para lograr el billete a la Final Four, no estaba en la mente de ninguno de los jugadores de verde pistacho. No salían a especular. Los dirigidos por Antonio Vadillo fueron claros dominadores de la primera parte. Las ocasiones a su favor se sucedían y algunas de ellas, muy claras. Era un monólogo. Faltó, sin embargo, lo más importante: el acierto de cara a portería, el gol, pues de poco sirven las sensaciones si el marcador no lo refleja.

En el minuto 14, el FC Hit silenció un Son Moix repleto hasta la bandera. Abakshyn adelantó a los ucranianos en una de las pocas ocasiones de las que gozó su equipo. A pesar del esfuerzo de los baleares por reponerse, no pudieron anotar antes del descanso.

En la segunda parte, el FC Hit dio un paso hacia delante. El 1-0 seguía otorgando la clasificación al Illes Balears Palma Futsal, por lo que estaban obligados a buscar algo más. Por su parte, los mallorquines continuaban exponiendo su juego y los goles, en algún momento, tenían que llegar. El encargado de abrir la lata fue Gordillo. El pívot aprovecho un rechace tras un disparo de Moslem para anotar el primer gol de los mallorquines. Al poco tiempo, el propio Moslem dio continuación a su exhibición en la competición europea y amplió la ventaja.

Con el 1-2, los mallorquines tenían el puesto en la Final Four en sus manos. A falta de cinco minutos, Lukianenko, entrenador del cuadro ucraniano, optó por jugar de cinco, tratando de agotar sus últimas opciones. Necesitaban tres goles para llegar a la Final Four. Ponochovnyi consiguió marcar el primero, empatando el partido, pero no hubo tiempo para más. Los mallorquines achicaron aguas en los últimos segundos, en un auténtico ejercicio de resistencia. Así, el Illes Balears Palma Futsal logra volver a situarse entre los cuatro mejores equipos del continente y luchará por revalidar el título el próximo mes de mayo.

FC Kyiv Hit: Sukhov, Zhurba, Sheremeta, Pediash y Abakshyn. También jugaron: Zhuk, Ponochovnyi, Cherniavskyi y Siryi.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Rómulo, Chaguinha, Rivillos y Fabinho. También jugaron: Bruno Gomes, Cleber, Gordillo, Marcelo, Vilian y Moslem.

Goles: 1-0 Abakshyn (minuto 14’); 1-1 Gordillo (minuto 24’); 1-2 Moslem (minuto 26’); Ponochovnyi (minuto 38’).

Árbitros: Gábor Kovács y Miguel Castilho. Amonestaron con tarjeta amarilla a Cherniavskyi, a Zhuk y a Sheremeta, del FC Hit, y a Bruno Gomes, del Illes Balears Palma Futsal.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. Partido correspondiente a la Elite Round de la UEFA Futsal Champions League. 4000 espectadores.