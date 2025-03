Ante las 10 últimas jornadas: empieza la Liga Luis Aragonés

Arranca la Liga «Luis Aragonés» o, lo que es lo mismo, el periodo de los diez últimos partidos de la temporada en los que, según el Sabio de Hortaleza, se decidía todo. No le faltaba razón, pero también es cierto que hay que llegar a ellos bien situado o, si no, la suerte está echada. Afortunadamente en el caso del Mallorca no existe este problema, ya que el equipo está super bien colocado, en posiciones europeas.

Entramos en una jornada que debería ser buena, aunque tiene peligro. Mallorca, Celta y Rayo, separados por tres puntos, se enfrentan a rivales de la parte baja y eso ya se sabe que es un arma de doble filo. El Girona viaja a Montjuic y el Sevilla lo hace al Benito Villamarín. En teoría quien lo tiene mejor es la Real Sociedad, que recibe al desahuciado Valladolid, por lo que debería irse hasta los 38 puntos, lo que le dejaría a dos del Mallorca si se pierde en Mestalla.

Greif está más o menos recuperado tras la lesión de espalda que sufrió con su selección, aunque deberá pasar una prueba de última hora, y vamos a ver si Arrasate le da descanso a Mojica después de un viaje tan largo. Por lo demás están los de siempre, con la única baja de Robert Navarro, al que le queda todavía un trecho para volver. Especulando con un posible equipo inicial, no andará muy lejos de éste: Greif, Maffeo, Valjent, Raíllo, Lato o Mojica, Morlanes, Sergi Darder, Samú Costa, Dani Rodríguez, Asano y Muriqi. Si Greif no superara la prueba su sustituto sería el ibicenco Leo Román, que sólo ha jugado un partido en lo que llevamos de 2025, en Copa ante el Pontevedra.

El Mallorca lleva tres visitas consecutivas puntuando en Mestalla, donde ganó en la temporada 22-23 tras una gran actuación del coreano Kang In Lee. En la última visita, previa a la final de Copa en Sevilla, arrancó un empate a cero más que meritorio.

La jornada en posiciones europeas: