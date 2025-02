1-1. Un partido de infarto reparte los puntos en Son Moix

Un partido de infarto reparte los puntos en Son Moix tras un final no apto para cardíacos. El Mallorca marcó en el minuto 80 al transformar Muriqi un penalti, pero Osasuna empató en el descuento y pudo incluso haber ganado en una ocasión de Catena en el 95 que evitó Greif de manera milagrosa. El empate es un resultado justo vistos los merecimientos de unos y otros, pero por supuesto queda la sensación agridulce de haber dejado escapar un triunfo que se escurrió de entre las manos cuando ya se tenía agarrado.

El primer tiempo fue un verdadero intercambio de golpes entre los dos equipos, que se repartieron el dominio en varios micropartidos en los que uno fue mejor que el otro. El Mallorca se encomendó a un muy activo Sergi Darder, muy inspirado y rápido, mientras que Osasuna lanzó una y otra vez a Bryan Zaragoza, que fue una pesadilla para la defensa bermellona.

Pese a que el balón circuló con frecuencia ambas áreas, lo cierto es que, aunque ambos buscaron el gol, apenas hubo llegadas de peligro. La más clara del Mallorca fue un pase en profundidad de Robert Navarro a Muriqi, que se fue solo ante Sergio Herrera, pero sin la velocidad suficiente para evitar que Boyomo, aún partiendo en desventaja, le arrebatara el balón. Osasuna respondió con una gran acción de Bryan Zaragoza, cuyo pase final resolvió muy mal Moncayola en el área con un disparo inocente a las manos de Greif.

El primer tiempo acabó sin goles, pero con polémica, porque a los 44 minutos Cordero Vega le perdonó de manera escandalosa la segunda tarjeta amarilla a Lucas Torró tras una entrada terrible sobre Samú Costa. Son Moix despidió al árbitro con música de viento, pero ya no había marcha atrás. Una nueva equivocación que cae contra el Mallorca. Son ya demasiadas. Osasuna, por supuesto, no desaprovechó el obsequio arbitral: Lucas Torró ya no apareció tras el descanso, sustituido por Iker Muñoz.

Muriqi tuvo la primera ocasión del segundo acto tras una gran jugada de Robert Navarro, pero el disparo del kosovar se estrelló en el lateral de la red para desesperación de Arrasate, que no daba crédito a la falta de puntería de su equipo. Dani Rodríguez, a los 60 minutos, consiguió lo que parecía imposible: rematar entre los tres palos. No llevó peligro, pero por lo menos sirvió para acabar con la sequía. Osasuna, que no había aparecido en la segunda parte, respondió con un disparo alto de Iker Muñoz.

Arrasate movió por primera vez al equipo a los 67 minutos. Sergi Darder, que había bajado con relación al primer tiempo, se fue al banquillo para que entrara el japonés Asano. Una apuesta ofensiva que permitió pasar directamente a un 4-3-3, con Robert Navarro y Asano en los extremos. Dado que no cambió nada, el técnico fue aún más drástico y de golpe dio entrada a Larin, Abdón y Jan Salas, aunque antes de que se hicieran los cambios el partido dio un giro de 180 grados: primero Osasuna tuvo el 0-1, pero Maffeo evitó el gol bajo palos y envió el balón a córner. Tras el saque de esquina el Mallorca corrió al contragolpe y Catena cometió penalti sobre Muriqi que transformó el kosovar en el 1-0.

Todo parecía bien encaminado, pero Osasuna se comió al Mallorca en la recta final. Boyomo marcó el 1-1 tras un rechace de Greif, que luego evitó con una parada fantástica el 1-2 en el minuto 95 tras un cabezazo de Catena que el banquillo navarro ya cantaba como gol.

Mallorca: Greif (2), Maffeo (2), Valjent (1), Raíllo (1), Mojica (1), Omar Mascarell (1), Sergi Darder (2), Samú Costa (1), Dani Rodríguez (1), Robert Navaro (2) y Muriqi (1). Asano (1) por Sergi Darder (67′), Abdón (1) por Muriqi (81′), Jan Salas (1) por Robert Navarro (81′), Copete (1) por Dani Rodríguez (88′)

Osasuna: Sergio Herrera (1), Areso (2), Catena (1), Boyomo (2), Juan Cruz (1), Torró (1), Moncayola (1), Aimar (1), Rubén García (1), Bryan Zaragoza (2) y Budimir (1). Iker Muñoz (1) por Lucas Torró (46′), Moi Gómez (1) por Bryan Zaragoza (58′), Bretones (1) por Juan Cruz (58′), Arnaiz (1) por Moncayola (86′), Kike Barja (1) por Rubén García (88′)

Árbitro: Cordero Vega (1). TA Maffeo, Lucas Torró, Catena, Boyomo, Aimar

Goles: 1-0. Min.80: Muriqi de penalti; 1-1. Min.93: Boyomo.

Incidencias: 15.378 espectadores en Son Moix.