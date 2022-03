Duelo en la parte alta de la clasificación el que se iba a vivir en el Pabellón Municipal Virgen de la Cabeza entre Viña Albali Valdepeñas y el Palma Futsal. El cuadro balear visitaba una de las plazas más complicadas de la categoría en un estado de forma inmejorable.

El Palma Futsal salió al Virgen de la Cabeza como es ya de costumbre, con la intención de ser protagonista. Los de Vadillo, de hecho, fueron los primeros en generar peligro en el marco rival, aunque Edu se movió rápido bajo palos. El partido, a medida que fueron pasando los minutos, fue un fiel reflejo de lo que un encuentro por la lucha de la segunda plaza representa. Dos equipos muy bien posicionados en pista y dejándose muy pocas ocasiones de gol.

El Palma Futsal fue el que llevó el peso del partido, controlando el ritmo del encuentro y buscando la portería contraria mediante la posesión. Diego Nunes, Eloy Rojas e Higor eran los máximos exponentes en el ataque balear, aunque la precisión parecía no estar muy afinada de cara a portería. Los manchegos a penas crearon ocasiones de peligro, aunque Barrón tuvo que esforzarse en dos acciones. Valdepeñas intentaba robar y salir rápido a la contra, pero el Palma Futsal también se mostraba rápido en transición defensiva.

En el último tramo de la primera mitad el cuadro mallorquín apretó aún más a los vinateros y gozó de grandes ocasiones de los pies de Marlon o Cainan, pero la defensa azulona y Edu Sousa se mostraron sólidos atrás para llegar con el empate a cero al descanso.

El Palma Futsal salió a la segunda parte encontrándose una gran ocasión de gol. A los pocos segundos de reanudarse el encuentro, Higor robó un balón peligros a siete metros de la portería, pero el control no fue del todo bueno y no pudo dar continuidad a la jugada. A partir de ahí, Valdepeñas subió líneas para no seguir estando a merced de los baleares. Los manchegos quisieron ser más protagonistas del partido, pero los de Vadillo, tras recibir dos ocasiones que Barrón solventó de manera perfecta, volvieron a su versión de la primera mitad.

Y así empezaron a llegar, de nuevo, las oportunidades. Eloy Rojas lo probó con varios latigazos, pero Edu se seguía mostrando seguro bajo palos. Aún así, la sensación era que el cuadro balear había vuelto a meter el miedo en el cuerpo de los locales. Y el gol no tardaría en llegar. Jugada de estrategia tras saque de esquina que finaliza Nunes en el interior del área. Gol merecido de un equipo mallorquín que había sido superior y no había encontrado la fortuna del tanto. A partir de ahí, Viña Albali Valdepeñas, empujado por una afición atronadora, subió al ataque y vivió sus mejores minutos sobre el parqué. Barrón apareció con un paradón en el que se hizo daño y tuvo que ser sustituido por Fabio.

El meta madrileño, en la primera jugada, metió una mano espectacular para enviar un balón al larguero. Y pocos minutos después, Ivi envió, de nuevo, la pelota al travesaño. El Palma Futsal aguantó el embiste de manera imperial e incluso tuvo más ocasiones para doblar ventajas en el electrónico de los pies de Mancuso o Cainan.

Valdepeñas apostó por el portero jugador y el Palma lo aprovechó. Mancuso volvió a aparecer a falta de pocos segundos para marcar el segundo y sentenciar el partido. Los baleares vencieron en una de las pistas más difíciles para afianzarse en la zona alta de la tabla y quedarse en la segunda posición.

-Viña Albali Valdepeñas: Edu, Lolo, Lemine, Sergio González e Ivi. También jugaron Geraghty, Batería, Pablo Molina y Nano.

– Palma Futsal: Barrón, Tomaz, Eloy Rojas, Nunes e Higor. También jugaron Pope, Mancuso, Marlon y Neguinho.

– Goles: 0-1 Nunes (min. 27); 0-2 Mancuso (min. 40)

– Árbitros: Gallo Suárez y Hevia Campa. Amonestaron a Nano y Geraghty por parte del Palma Futsal.

– Pabellón: Pabellón Municipal Virgen de la Cabeza, 1800 espectadores. Partido correspondiente a la vigésima jornada de LNFS.