Dos goles del canario Ángel en la prórroga clasificaron al Mallorca para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, pero el partido dejó marcados a muchos jugadores, algunos de los cuales posiblemente salgan en el mercado de invierno. Luis García Plaza dio una oportunidad a los suplentes, pero no estuvieron a la altura ante una Gimnástica Segoviana que falló un penalty en la primera parte y estrelló un balón en el larguero a los 86 minutos en un remate que posiblemente hubiera sido definitivo. Galarreta fue expulsado por doble amonestación en la prórroga. Luis García Plaza hizo debutar con el primer equipo al prometedor extremo del filial Javi Llabrés, pero la verdad es que la segunda unidad de la plantilla no estuvo a la altura. La Gimnástica Segoviana puso más interés e ilusión y fue mejor en una primera parte en la que el Mallorca no le puso al partido la intensidad que requería pese a la diferencia de categoría con el rival. Battaglia y Fer Niño, en dos ocasiones, tuvieron las mejores llegadas para los bermellones, pero sin duda la oportunidad más clara del primer tiempo fue de la Gimnástica. A los 35 minutos el portero eslovaco Dominik Greif cometió penalty. Lo ejecutó el argentino Szymanowski, el jugador más reconocido de los segovianos tras su paso por el Leganés en Primera División, pero decidió lanzarlo a lo Panenka y Greif, que se quedó quieto bajo los palos, no tuvo más que recoger el balón que, manso y sin colocación, le había enviado el delantero rival. Cuando un Panenka sale mal…

El penalti fallado por Szymanowski contra el Real Mallorca #CopaDelReyDAZN 🏆 pic.twitter.com/vkrEa4dD0v — DAZN España (@DAZN_ES) December 1, 2021

Tras el descanso el Mallorca trató de darle una marcha más al partido, pero fue en vano porque la Gimnástica siguió poniéndole más empeño al choque, lo que obligó a Luis García Plaza a mover el banquillo a los 62 minutos con la entrada de Ángel, Dani Rodríguez y Mboula, que poco después tendría una clarísima oportunidad que no supo aprovechar tras un gran servicio de Ángel. Fue lo mejor que hizo el equipo en una segunda parte que estuvo a punto de acabar en un serio disgusto porque a los 86 minutos la Segoviana remató al travesaño de la portería de Greif, que de milagro se salvó de un gol que hubiera supuesto la eliminación. Sin embargo el balón no entró y fue necesario acudir a la prórroga, donde dos goles de Ángel resultaron definitivos, aunque entre uno y otro tanto el Mallorca sufrió la expulsión de Galarreta por doble amonestación tras una tangana.

Gimnástica Segoviana: Lombo, Rahim, Javi Marcos, Manu, Cidoncha (Nogueira 77′), Adeva, Mansour (Gomes 76′), Adrián Pérez, Nanclares (Conde Sánchez 102′), De la Mata y Szymanowski (Llorente 63′).

Mallorca: Greif, Sastre, Sedlar, Gayá, Oliván, Battaglia, Febas (Galarreta 82′), Antonio Sánchez (Dani Rodríguez 62′), Javi Llabrés (Mboula 62′), Fer Niño (Kang In Lee 91′) y Abdón (Ángel 62′)

Árbitro: Alberola Rojas. TA Szymanovski, Rahim, De la Mata, Javi Marcos, Greif, Ángel, Sastre. TR Nogueira (96′) y Galarreta (2A 97′)

Goles: 0-1. Min.94: Ángel; 0-2. Min.105: Ángel

¡El @RCD_Mallorca tiene un ÁNGEL! 👼 ¡Entró en el 62’… Y los dos goles llevan su firma!