0-1. Un gran Mallorca exige al máximo al Real Madrid

Un gran Mallorca exige al máximo al Real Madrid y acaba claudicando con un gol de rebote de Tchouameni en el arranque de la segunda parte de un partido muy equilibrado en el que el líder sudó sangre para superar a los mallorquines, que tuvieron el empate en la última jugada de la tarde cuando un error en el despeje de Lunin le dejó el balón en el área a Muriqi, que sin portero la tiró fuera para desesperación de Aguirre y de todo el estadio, que no se lo podían creer. Antes Sergi Darder y Abdón también habían tenido el empate, aunque también es cierto que Rajkovic evitó el 0-2 en varias ocasiones.

Aguirre planteó un partido práctico con el objeto de cerrarle al Madrid todos los caminos hacia el gol. Pobló de jugadores el medio campo, devolvió a Maffeo la titularidad y dejó arriba solo a Muriqi, al que le correspondió pelearse con todos en situación de desventaja. Ancelotti, por su parte, corrió los menos riesgos posibles. Vinicius y Rodrigo se quedaron en el banquillo, junto a Kross y al recién recuperado Militao, y arriba quedó la pareja Brahim-Joselu.

Apenas hubo ocasiones en la primera parte, que arrancó con un escarceo de Brahim que no llegó a su propósito. De hecho hasta la media hora justa no pasó nada, y en el resumen del acto inicial sólo vale la pena rescatar dos highlights, el primero a los 30 minutos en un cabezazo de Raíllo tras un saque de esquina que rechazó Lunin y el segundo dos minutos más tarde en un disparo desde fuera del área de Bellingham que escupió el travesaño. Poco más dio de sí un partido que llegó al descanso con un cero que no sólo era el resultado más justo, visto lo visto, sino que para el Mallorca suponía un verdadero botín.

Sin embargo no pudo conservarlo demasiado tiempo. El equipo salió muy mal tras el descanso y acabó pagando las consecuencias. Primero Bellingham tuvo una ocasión resuelta por Rajkovic y luego, a los tres minutos, acabó haciendo barraca en un disparo muy lejano de Tchouameni que no llevaba peligro, pero que tropezó en Morlanes y dibujó una curva que acabó alojando el balón en la escuadra.

El gol abrió el partido como un melón y las ocasiones empezaron a proliferar. Rajkovic salvó dos ante Brahim y Abdón, que acababa de reemplazar a Antonio Sánchez, tuvo el empate tras un pase de Lato, pero estrelló su disparo contra el cuerpo de Nacho para desespero de la grada, que le había recibido como a un verdadero héroe. Ancelotti respondió de inmediato con Camavinga y Vinicius, que no tardó en sembrar el pánico entre la defensa mallorquinista.

Sergi Darder obligó a Lunin a hacer un paradón a los 73 minutos en un disparo lejano como antes también había tenido el 0-2 Valverde, pero Nastasic lo evitó bajo palos. Al final el marcador no se movió más, y para que eso sucediera Ancelotti aseguró quitando a Modric y Lucas Vázquez y dando entrada a Carvajal y Militao. Cuando todo parecía sentenciado, en la última jugada, a Lunin se le escapó el balón ante Muriqi, que a portería vacía tiró fuera. El Mallorca perdió, pero dio una gran impresión. Ahora le tocará dar el callo en sus dos próximas visitas a Andalucía, primero a Sevilla y luego a Cádiz.

Mallorca: Rajkovic (2), Maffeo (1), Gio (2), Raíllo (2), Nastasic (1), Lato (1), Samú Costa (2), Antonio Sánchez (1), Dani Rodríguez (1), Morlanes (1) y Muriqi (1). Abdón (1) por Antonio Sánchez (58′), Darder (1) por Morlanes (58′), Omar Mascarell (1) por Samú Costa (58′), Radonjic (1) por Maffeo (78′), Larin (1) por Dani Rodríguez (85′), Militao (1) por Lucas Vázquez (89′)

Real Madrid: Lunin (1), Lucas Vázquez (1), Rudiger (1), Nacho (1), Mendy (1), Tchouameni (1), Valverde (1), Modric (1), Bellingham (2), Brahim (1) y Joselu (1). Vinicius (2) por Brahm (63′), Camavinga (1) por Bellingham (63′), Carvajal (1) por Modric (85′)

Árbitro: Sánchez Martínez (1). TA Raíllo, Muriqi, Lunin

Goles: 0-1. Min.48: Tchouameni

Incidencias: 23.244 espectadores en Son Moix.