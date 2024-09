Zaragoza firma un convenio de 30.000 euros con una entidad provida y el PSOE rabia: «Es inadmisible»

Zaragoza se reafirma como ciudad provida con el último convenio firmado con Red Madre, pese al rechazo de la izquierda wokista que está tratando de revocarlo, tal y como ha anunciado el PSOE este miércoles, al sacar fuera de contexto las declaraciones de la presidenta de la entidad en Zaragoza, Rosa Marquina, que han tachado de «xenófoba» y «antiabortista», donde precisamente advertía del riesgo de caer en la delincuencia de aquellos niños excluidos socialmente.

En la misma línea del grupo municipal, se ha expresado también la subdelegada del Gobierno, Natalia Herrero Arenas, quien publicó este martes en la red social X, que «es inadmisible» dicho convenio, señalando a la alcaldesa Natalia Chueca de «haber pagado un potente altavoz para alentar ideas antiabortistas y mensajes de odio».

La alcaldesa @ChuecaNatalia ha pagado un potente altavoz para alentar ideas antiabortistas y mensajes de odio En tu ciudad

Con el dinero de todos Esto es INADMISIBLE https://t.co/2H0YMcLZJB — NOELIA HERRERO ARENAS (@nherreroar) September 10, 2024

Zaragoza provida: la maternidad

El equipo de Gobierno de Natalia Chueca, en sintonía y colaboración con Vox, están trabajando de manera coordinada en materia de natalidad y maternidad desde que comenzó la legislatura, cuando Zaragoza fue proclamada ciudad por la vida,a propuesta de los de Abascal.

«Desde el principio de la legislatura teníamos claro que el impulso de la maternidad y el apoyo a las familias iban a ser uno de los pilares del área», señaló la consejera de Políticas Sociales, Marián Orós, este martes, en el anuncio del convenio, al defender que «las familias tenían que tener un papel protagonista fundamentalmente porque en épocas anteriores lo que es la familia había sido un elemento poco cuidado respecto a otras corporaciones».

«Estamos recuperando que las mujeres que desean ser madres o que libremente se quedan embarazadas y quieren continuar con su embarazo puedan tener una red de apoyo», añadió quien subrayó que en el caso de Red Madre, la entidad colabora así mismo con otras, como Cáritas o Cruz Roja.

Las claves del nuevo convenio

¿En qué consiste dicho convenio que tanto ha molestado al Gobierno de España, incluido al grupo socialista en el Ayuntamiento? El nuevo hito que PP y Vox han logrado juntos en materia de natalidad tiene como objetivo ayudar, acompañar y asesorar a todas las mujeres que tengan dificultades por su embarazo o por su reciente maternidad.

El convenio está dotado por un importe de 30.000 euros, una dotación que permita financiar una parte de sus servicios y actividades en la ciudad de Zaragoza.

Hay que recordar que Red Madre colabora con otras ciudades españolas, como por ejemplo, Ourense, done a través del proyecto NAIS 2024, cofinanciado por la Secretaría de Igualdad de la Xunta de Galicia y Fondos Europeos, ha acompañado durante este año a 56 madres con sus hijos.

Red Madre: apoyo a madres inmigrantes

Tal y como explicó la propia presidenta de la entidad en Zaragoza, Rosa Marquina, la mayoría de madres que ayudan desde la entidad son inmigrantes que vienen embarazadas: «Hoy en día los que están apartando más nacimientos no son las mamás españolas, son las mamás que llegan a España. Casi todas ellas llegan embarazadas, buscando un futuro mejor. Suelen ser mamás solas, que han tenido que salir de su país por diversos motivos».

«Nosotros intentamos que se integren en la cultura de España, sin abandonar la cultura de su país. Esto es algo muy difícil porque llegan con una forma de vivir completamente diferente», ha añadido.

Al respecto, la presidenta de la asociación mandó un mensaje de alerta que ha encendido a la izquierda, a quien ha puesto en la diana: «Les diría que se piense mucho en los bebés que nacen en España, porque no se les ayuda en tener un futuro mejor, lo que vamos a tener es un aumento de quinquis, de pandilleros y de que hagan sus guetos dentro de su nacionalidad, y son niños que se están perdiendo. Va a ser un aumento de delincuencia para este país. Hay que integrarlos, y hay que empezar evidentemente desde las mamás».

El PSOE intenta retirar el convenio

Estas afirmaciones que hicieron estallar a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, que las tachó en su red social X de «xenófobas y racistas», insistiendo en que el PP «es culpable» de financiar «una asociación antiabortista con dinero público». Si bien, Ranera omitió que seguidamente que la presidenta de dicha entidad defendió con claridad que estos niños «son un tesoro»: «Nosotros enseñamos a cómo cuidar a ese bebé que es un tesoro, no nos damos cuenta que son tesoros de la vida, tesoros del futuro».

Pese a ello, este miércoles, el grupo municipal socialista ha anunciado que presentará una moción de reprobación a la consejera popular de Políticas Sociales, por «no intervenir durante la rueda de prensa para reprobarle sus palabras». Además, también han adelantado que valoran la retirada de dicho convenio así como futuros que «ampare su ejecución posibles sesgos antiabortistas como xenófobos».

Más de 300.000 mujeres atendidas

La entidad Red Madre ha ayudado desde su fundación a más de 300.000 mujeres acompañadas en toda España, desde su fundación en 2007, lo que significa que de cada 10 mujeres que han atendido, una media de ocho han decidido continuar su embarazo.

Precisamente el objetivo por el que se creó fue «para ayudar a la mujer vulnerable que en ese momento la mamá no lo deseo, pero que decide seguir con su embarazo adelante. Se cuida de la mamá y el bebé tiene como máximo dos años. Son madres que deciden llevar a su maternidad adelante, pese a las dificultades y los problemas», ha sostenido la responsable en Zaragoza.

La promoción de la natalidad

La consejera de Políticas Sociales, Marián Orós, enfatizó que «la promoción de la natalidad debe ser una política estratégica ya no de ciudad, sino de país, igual que lo tiene que ser la política de migración».

«Igual que creemos que el aborto es un derecho legal desde los años 80, sí que creemos que aquella mujer que libremente quiere continuar familiar con su embarazo y no tiene red familiar y está en situaciones muy complicadas, porque vienen de otros países, debemos de seguir trabajando y afianzando por fortalecer este red», destacó.

En este sentido, cabe recordar el nuevo programa lanzado este septiembre, denominado Acompáñate, fruto nuevamente de la colaboración de PP y con las iniciativas provida de Vox, y que se trata de un servicio de apoyo socioeducativo a la maternidad vulnerable, en la misma línea de la labor realizada por Red Madre.

El aborto: una lacra contra la natalidad

En este sentido, la concejal de Vox e impulsora del convenio firmado, Eva Torres, arrojó algunos datos sobre aborto, donde el 91,23% de los practicados han sido a petición de la mujer. Al respecto, Torres se ha preguntado «¿cuántas de estas mujeres, algunas de ellas muy jóvenes, hubieran apostado por la vida de sus hijos si hubiesen contado con la información y el apoyo suficiente?». Al tiempo que ha contra puesto la «baja tasa de natalidad» española, que lidera los ranking mundiales situándose en un 6,70 por mil en 2023.

«Desde la perspectiva de una sociedad solidaria y sensible, ésta no puede mostrarse indiferente al dolor ajeno ni a la indefensión de los más vulnerables. Nada puede ser más digno y más progresista que defender la vida del más indefenso, del más débil, del más desamparado. ¿Qué tipo de sociedad estamos creando si no somos capaces de defender a los más débiles?», ha sostenido.