La presidenta de México estalla contra Nolasco por llamarla «analfabeta e ignorante»: «Que se disculpen»

Nuevo lío diplomático entre México y España, en un fuego ya candente, que ha puesto a Aragón en el foco de las miradas internacionales, después de que el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, sostuviera que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se había comportado «como una absoluta analfabeta e ignorante», al no invitar al jefe del Estado de España, el Rey Felipe VI.

Nolasco hizo estas declaraciones este martes, tras el escándalo que el nuevo gobierno de México había protagonizando al no invitando al jefe del Estado de España, a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, al no haber pedido disculpas por la «conquista de México», tal y como le exigió el ya ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en 2019, en una carta que le hizo llegar, con motivo del 200 aniversario de la independencia, que se celebró en 2021.

AMLO proponía a Felipe VI que expresara «de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados» durante la Conquista. Algo que no correspondió como no cabía otra manera nuestro jefe del Estado español. Con este pretexto, Sheinbaum no invitó al Rey, aunque sí a Pedro Sánchez. Sin embargo, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, se indicó que no enviaría a nadie a la ceremonia del pasado lunes, por la «inaceptable exclusión» al Rey de España.

La evangelización en América

En este contexto, el que fuera vicepresidente de Aragón hasta junio, Alejandro Nolasco, que estaba invitado a participar en un coloquio en la Aljafería, sobre la Obra de la Hispanidad, defendió «la mayor gesta de la historia de la humanidad», refiriéndose a la labor de «evangelización» que España lideró en el mundo. «Los españoles jamás vamos a pedir perdón», expresó.

Unas palabras que ha vuelto a reiterar este viernes tras el escándalo mediático que ha dado la vuelta al mundo iberoamericano, por el rifirrafe ente Nolasco y la presidenta mexicana, quien perteneció al grupo terrorista M-19, tal y como confesó el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Además, Sheinbaum ha provocado un aluvión de críticas entre los católicos de México, incluido el cardenal Felipe Arizmendi, Obispo Emérito de la diócesis mexicana de San Cristobal de Las Casas (Chiapas), así como varios exorcistas, al haber participado en la toma de posesión en un ritual de «limpia», en la que un grupo de mujeres indígenas, realizaron esta práctica de brujería, similar al que se le practicó a AMLO.

Vox a la presidenta de México

«Me gustaría decirle, a la presidenta de México, que se ha comportado como una absoluta analfabeta y como una absoluta ignorante», manifestó Nolasco. «Dijo la presidenta de México que habíamos ido allí a exterminar las grandes civilizaciones. ¿Cuál? ¿La de los sacrificios humanos que se sacaban del corazón, la de que se comían a los niños, la de las absolutas atrocidades que se cometían?», ironizó. «Todo el progreso que tiene ahora mismo Hispanoamérica se lo debe, en gran parte, a España y a esa gran gesta que se hizo», añadió, en la misma línea que también se ha manifestado el líder nacional del partido, Santiago Abascal.

Nolasco defendió así mismo a Felipe VI, indicando a la actual presidenta de México que se ocupara de «estrechar los lazos que tenemos entre dos naciones hermanas, en lugar de insultar a nuestro jefe del Estado diciéndole que no venga a su toma de posesión, que no vaya a México, porque dice que los españoles fuimos allí a colonizar. O es una analfabeta o lo que está diciendo realmente es grave y lo dice con una mala intención, que es simplemente la de dañar las relaciones entre España y México».

🇪🇸 España debe estar orgullosa de su obra en América: Universidades, carreteras, hospitales, puertos, ciudades, catedrales 🇲🇽 @Claudiashein, una de dos: O bien eres profundamente ignorante o eres una demagoga que pretende dañar maliciosamente a dos pueblos hermanos@vox_es pic.twitter.com/5qVJ2PG2aS — Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) October 4, 2024

Estas declaraciones que fueron pronunciadas al día siguiente de la ceremonia de posesión de Claudia Sheinbaum, llegaron a sus oídos. Y en su primera rueda de prensa, la recién nombrada presidenta, contestó a Nolasco indignada defendiendo que España «había realizado matanzas».

Sheinbaum leyó literalmente las declaraciones de Nolasco subrayando que el de Vox había sostenido que «habían hecho las cosas bien, frente a tribus como incas, mayas o aztecas, que venían de una cultura horripilante». «Esta visión de que desde Europa vinieron a civilizar, que incluso durante mucho tiempo se enseñó así en México, que no hubo matanzas, tan sólo la del Templo Mayor, aquí justo estamos en este lugar, donde se ordenó en una fiesta acribillar a niños, familias», ha sostenido.

«Es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a los mexicanos y mexicanas, que no se llamaban así y que vivían de otras culturas y naciones que vivían en nuestro territorio, o esta idea de solamente el encuentro de dos mundo… ¡No! Hubo matanzas», ha sostenido. «Nosotros vamos a insistir en ello», ha advertido, exigiendo a España que pida «perdón» por las atrocidades, «eso enaltece de nuevo a los pueblos, a las naciones».