Leonor: «Después de la Academia Militar, aprecio aún más al Ejército de Tierra y a las Fuerzas Armadas»

A sólo cinco semanas de que la cadete Borbón Ortíz reciba el despacho de alférez en la Academia General Militar, Aragón se ha volcado en hacerle sentir «una maña más», como la propia princesa Leonor ha reconocido en un espontáneo broche a su discurso de este martes, en la Catedral de San Salvador, tras recibir la Medalla de Aragón, de manos del presidente autonómico, Jorge Azcón.

Leonor ha subrayado en el discurso el hito que ha supuesto su paso por la Academia General Militar: «No sólo me he formado como cadete, sino que descubrir la exigencia académica e intelectual, física y técnica que eso significa, me hace apreciar aun más al Ejército de Tierra, y a nuestras Fuerzas Armadas».

«Aquí he conocido a los jóvenes de mi generación y he convivido con ellos. Les aseguro que lo que vivimos mientras nos formamos en la Academia nos une para siempre y nos hace madurar y crecer gracias al compañerismo, a la guía de mandos y profesores y a todas las personas de la Academia que nos impulsan para seguir avanzando y mejorando», ha reconocido. Sin duda, la princesa lleva razón a tenor de la buena relación que mantiene su padre, el Rey Felipe VI, con sus compañeros de promoción.

Leonor ha destacado los momentos que forman parte de unas vivencias inolvidables en la Academia, así como las responsabilidades que poco a poco ha ido tomando en estos diez meses, donde en octubre juró bandera con el resto de cadetes: «Aquí hemos jurado bandera, aquí hemos superado momentos que requerían esfuerzo y un gran trabajo de equipo, aquí hemos disfrutado y sufrido juntos y, sobre todo, aquí hemos aprendido mucho».

Esta visita de la Alteza Real, la Princesa de Asturias y Princesa de Gerona, ha sido el primer acto institucional que ha realizado en solitario Leonor, con la trascendencia que ello conlleva. Leonor, vestida con el uniforme de 2.º curso, ha sido recibida en la Aljafería, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Seo del Salvador, para serle otorgados las tres máximas distinciones.

Leonor, Zaragoza y Aragón

La princesa ha agradecido el «respeto y la amabilidad de los aragoneses»: «Hoy es un día especial porque el cariño de muchísimas personas de esta tierra queda reflejado en los reconocimientos con los que me distinguís: el título de hija adoptiva de Zaragoza, la Medalla de las Cortes y la Medalla de Aragón. Mi padre lo vivió de un modo parecido hace casi 40 años y en estos días hemos hablado mucho de ello. Seguir sus pasos significa mucho para mí».

Pues no hay que olvidar que siendo también cadete y heredero a la Corona, Don Felipe recibió las mismas distinciones. Ahora bien, hay que advertir que el simbolismo que ha protagonizado el acto de este martes es único en la historia reciente, puesto que Leonor ha recorrido el mismo itinerario que realizaban los reyes aragoneses en su coronación, al ir desde la palacio de la Aljafería (sede real) hasta la catedral de San Salvador.

Un hecho que ha querido resaltar el presidente Jorge Azcón, en su discurso previo a la entrega de la Medalla de Aragón, cuando ha señalado que «de allí -el palacio de la Aljafería- partía hace siglos la deslumbrante ceremonia que concluía en la Seo, enceste mismo espacio, con la coronación de los reyes aragoneses». «En expresión de Pedro IV, Zaragoza era para la Corona de Aragón, como Roma para los antiguos emperadores», ha sostenido.

Así ha sido mi discurso en la entrega de la Medalla de Aragón a la Princesa Leonor. pic.twitter.com/KMmil4RsLj — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) May 21, 2024

Leonor en la Academia

En las palabras pronunciadas de afecto y agradecimiento por parte de la princesa, se palpa la intensidad con la que ha vivido este año. Una etapa que ha comenzado, la de su formación militar con un arranque en Zaragoza determinante para insuflar a la heredera al trono, el ánimo necesario para afrontar los retos futuros que se le plantean.

«Aterricé en la Academia General Militar con ilusión y muchas ganas de aprender y conocer tanto a mis compañeras y compañeros de promoción, como de las otras promociones con las que he compartido este año. Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace diez meses. En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida», ha expresado.

La princesa ha culminado su discurso dando las gracias a Aragón por su acogimiento, pues «en este tiempo habéis hecho posible que me sienta una aragonesa más», «una maña más», ha añadido con la frescura y espontaneidad que empieza a caracterizar las intervenciones de esta joven heredera que recibe allá donde va el cariño sincero de los españoles.

Los Libros de Honor y de Oro

Además de sus palabras pronunciadas en la Seo de San Salvador, la princesa ha escrito de su puño y letra en cada uno de los lugares que ha visitado, una emotiva dedicatoria.

Así se puede leer, en el Libro de Honor de las Cortes de Aragón: «Muchas gracias por concederme la Medalla de las Cortes de Aragón en este Palacio de la Aljafería, que fue casa de los Reyes de Aragón. Una ocasión especial que me ha dado la oportunidad de conocer más su historia y disfrutar de su belleza, con todo mi afecto, Leonor».

De la misma manera, Leonor también ha dejado estampada su firma en el Libro de Oro de Zaragoza, acompañada de las siguientes palabras: «Muchas gracias por concederme la Medalla de las Cortes, la Medalla de Aragón y también agradezco mucho que me hayáis otorgado el título de Hija Adoptiva de Zaragoza, una ciudad que conozco y quiero más después de vivir estos meses aquí y recibir el cariño de sus ciudadanos. Con Cariño, Leonor, Princesa de Asturias».

Y, por último, en la Seo de San Salvador, donde ha dejado escrito para la posteridad: «Hoy ha sido un día muy feliz para mí que me une para siempre, de un modo especial, a esta tierra aragonesa. Culminar la jornada en la preciosa Seo del Salvador, y recibir aquí en el lugar donde se coronaban sus reyes, la Medalla de Aragón, es un privilegio y un honor que recordaré siempre. ¡Muchas gracias! Con mi mayor afecto, Leonor, Princesa de Asturias».