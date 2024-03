El guardia civil Josema Vallejo lanza Infodelito: «La mayoría de los delitos los cometen extranjeros»

El aragonés Josema Vallejo nos habla a OKDIARIO de Infodelito, una nueva plataforma digital que tiene como objetivo convertirse en una referencia nacional sobre la evolución de la delincuencia en España.

Este experimentado e inquieto guardia civil nacido en Zaragoza, fundó hace años, junto a su inseparable compañero asturiano Samuel Vázquez, Una Policía para el S.XXI, la asociación policial más rupturista que existe en nuestro país y que aspira a refundar los modelos de seguridad europeos que, según sostienen, «están agotados» y «resultan ineficientes ante el problema creciente de inseguridad en las calles».

¿Qué es Infodelito?, según Josema Vallejo

«Infodelito es una plataforma fundada por Una Policía para el S. XXI, en colaboración con Dekhan y Alcalde, consultora de comunicación estratégica, dirigida por unos jóvenes aragoneses con la que decidimos colaborar. En algunas ponencias, se habían ofrecido a formar parte de Una policía para el Siglo XXI, y se nos ocurrió este observatorio de la delincuencia», nos explica.

Esta plataforma digital tiene como objetivo convertirse en una referencia nacional sobre la evolución de la delincuencia. «Se nos ocurrió la idea de hacer llegar a la ciudadanía general estos datos que, a veces, nos resulta difícil interpretar. Las noticias salen en los telediarios, hablamos muy a menudo sobre que la criminalidad está aumentando, pero no sabemos ni cuánto ni cómo ni de qué forma», reflexiona.

«En esta plataforma vamos a ver qué está ocurriendo, pero también porqué ocurre y además vamos a tratar de encontrar las fórmulas para intentar de revertir la situación, es decir, es un observatorio de la delincuencia», detalla, con el objetivo de «democratizar el lenguaje».

Dato mata a relato: que no te engañen con las tentativas

Tal y como expone Josema Vallejo, uno de los fundadores de Infodelito, todos los datos que publican en la plataforma son oficiales, y están obtenidos del Balance de Criminalidad ofrecido por el ministerio de Interior, «nosotros nunca elaboramos el dato».

A partir de ahí, con el dato oficial anual, elaboran un mapa de España por provincias, en el que el usuario puede ver qué delitos se han cometido y en qué cantidad, «es decir, cuántas violaciones, cuántos homicidios, qué cantidad de robos».

En el mapa que ofrece Infodelito, Josema Vallejo explica la decisión deliberada de incluir la suma conjunta de homicidios, asesinatos y tentativas, debido a que estos datos segregados «pueden ofrecer una visión equivocada de la realidad».

«Las tentativas de homicidios y asesinatos son muy superiores a las de décadas pasadas, la diferencia en que no haya un número elevadísimo de muertes, no se debe a que el criminal no quiera matarte, sino a la urgencia en la que actúan los servicios médicos y en el progreso de la medicina», explica.

Además, han realizado unas gráficas comparativas en las que se puede observar la evolución interanual de los índices de delincuencia y crimen: «Vea las gráficas y observe cómo está aumentando la criminalidad, vea cómo aumentan los delitos y qué tipos de delitos aumentan en la provincia, y usted decida».

Transparencia: ¡El ciudadano tiene derecho a saber!

El objetivo que persiguen con este observatorio de la evolución de la delincuencia es claro: «Desmentir con los propios datos oficiales la mentira oficial». «Es muy frustrante que nos digan que lo que afirmamos es mentira, cuando los datos nos los están dando ellos», comparte.

«Cuando comparas los datos, ves que es un balance a perder. La criminalidad está aumentando de forma exponencial y el autor, en general, es extranjero. Esto no es un discurso racista, pero la evidencia está ahí: un 12% de extranjeros cometen el 42% de los delitos», explica.

«La información que proporcionamos es valiosa -defiende- principalmente en aras de la transparencia, algo que es imprescindible para la vida social. ¡El ciudadano tiene derecho a saber qué esta ocurriendo!».

Además, desde la página web de Infodelito, se enlaza y se reedirige a las noticias relacionadas con la criminalidad. «Creemos que también es importante que estos medios que trabajan en ofrecernos las noticias diarias, sean los protagonistas del trabajo que ha realizado la información», señala.

Horizonte: ¿crimen o seguridad?

Josema pertenece a una nueva legión de predicadores de la sociedad civil, que entregan su vida en hacer ver al ciudadano y al político que el horizonte de España no es halagüeño y que nos queda poco tiempo para revertir la situación, porque Vallejo vio el futuro hace años en nuestra vecina Francia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Policía S.XXI (@policiasxxi)

En este escenario hay una pregunta que resulta de obligada formulación: ¿cómo hemos llegado a esta situación? «España era uno de los países más seguros del mundo, y uno de los países de la Unión Europea está dejando de serlo y además está dejando de serlo de una forma muy rápida y precipitada», recuerda.

¿Por qué? «Es una de las claves que queremos dar, con una somera información de ciencia policial en esta web, de una forma muy sencilla, para que todo el mundo pueda verla y que se sepa cómo podemos revertir esto, sin entrar en tecnicismo policiales».

«La degradación de nuestros barrios no es una percepción subjetiva. Hemos llegado aquí por dejar en manos de los políticos sin conocimiento en ciencia policial lo que debería corresponder a los expertos», señala.

Una policía para el Siglo XXI defiende que existen cuatro estadios «que toda sociedad recorre en su camino al abismo: democratización de la delincuencia, democratización de la autoridad, zonas de confort criminal y creación de zonas no go, es decir, espacios en los que la policía ya ni actúa».

«Cuando determinados sectores interesados nos dicen que la delincuencia está aumentando, y otros niegan que está aumentando, lo mejor que cada ciudadano pueda obtener sus propias conclusiones en base a datos que, como digo, son oficiales, no quitamos ni ponemos», concluye este guardia civil aragonés, que luce en su pecho el galón del honor, que impone el cuerpo al que pertenece.