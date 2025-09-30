Estafan 5000 € a una mujer a las puertas de un supermercado en Huesca al robarle por descuido la tarjeta

El pasado jueves, se produjo un robo en un supermercado en la localidad de Binéfar (Huesca) con un método muy estudiado por parte de los ladrones. Según denuncia esta vecina de este municipio de Huesca, estando en la cola de un conocido supermercado de la zona, un hombre se le acercó para advertirle que se le había caído un billete de 20 euros, indicándole que lo metiera en la cartera.

Tal y como ha podido conocer OKDIARIO, la señora lo tomó de la mano y le agradeció la gentileza. Ya en el aparcamiento del supermercado, otro varón que estaba compinchado con el primero, se le acercó diciéndole que el billete que había recogido no era de la víctima, sino que era de él, reclamándole el dinero. Ella cogió la cartera y al abrirla el ladrón tomó el billete violentamente.

Según relata la víctima en la denuncia, aunque el evento le pareció extraño, no fue hasta el día siguiente cuando cayó en la cuenta que le faltaba la tarjeta cuando fue a pagar en la gasolinera el combustible repuesto.

Rápidamente, la mujer fue a consultar los últimos movimientos en su entidad bancaria y, tal y como pudo comprobar, efectivamente no sólo le habían robado la tarjeta de crédito, sino que habían hecho un pago de 1.200 euros.

Fue en ese momento, cuando la víctima fue a denunciar a la Guardia Civil el robo. Según sostiene, en la denuncia, los ladrones tenían acento extranjero. Fuentes apuntan que podrían pertenecer a una banda del Este de Europa. En el transcurso entre poner la denuncia, los ladrones habían intentado extraer varias cantidades de dinero en distintos movimientos, que alcanzaban los casi 5.000 euros en total.

Ahora bien, gracias a la prontitud de la víctima de darse cuenta de lo sucedido y proceder a anular la tarjeta, los ladrones sólo han podido hacer efectivo un pago que asciende a 1.200 euros. El resto de los pagos han quedado pendientes sin que se los hayan podido cargar a la cuenta bancaria de la víctima.

En la localidad, el grupo de Vox se ha echo eco de lo sucedido y lo ha denunciado en redes sociales, donde ha alertado a a población que «extremen las precauciones frente a extraños en las colas de los supermercados y los aparcamientos». «Podrían estar actuando también en otras localidades», señalan en un vídeo que han lanzado desde su cuenta oficial solidarizándose con la señora que había sufrido el robo.

⚠️ Los compañeros de VOX Binéfar advierten a los vecinos de una nueva modalidad de robo al descuido que parece que está llegando desde Cataluña. 💸 Así lo denuncia una de sus víctimas: actuan en supermercados y sus aparcamientos, de manera que (1/2) pic.twitter.com/ljGYeoETuH — VOX Huesca (@VoxHuesca) September 28, 2025

Tal y como ha podido comprobar la Guardia Civil, los ladrones extrajeron el dinero en cajeros de Cataluña. A este respecto, los de Abascal señalan que el método empleado por esta banda en Binéfar es un método frecuente en la comunidad autónoma vecina.

Según denuncia la vecina afectada, al recordar lo sucedido, le extrañó la actitud hacia ella del primer varón que se le acercó a la cola de dicho supermercado, entendiendo que sus pretensiones era observar el PIN secreto de la tarjeta y dónde la guardaba mientras efectuaba el cobro de la compra.