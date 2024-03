Azcón promete luchar contra la amnistía: «Es la batalla más importante desde la Transición»

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha sido el anfitrión de un cartel de lujo para debatir sobre el desafío de la Ley de Amnistía. Ha sido en la sala Goya de las Cortes de Aragón, en una mesa debate, moderada por el periodista Jorge Bustos, en Defensa de la Constitución y la Igualdad, organizada por el PP, que ha contado con la presencia de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo y de la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco.

En ella, Jorge Azcón ha sido felicitado por Álvarez de Toledo, por su defensa ante la Ley de Amnistía, y por el papel trascendental que le toca representar al ser el presidente de Aragón, al considerar la diputada popular que «Aragón tiene un liderazgo natural en el constitucionalismo y desmiente la falacia sobre la que se asienta la teoría del nacionalismo que sostiene que Cataluña es una nación».

En ese sentido, Azcón ha resaltado que Aragón fue la primera comunidad autónoma que planteo el recurso de inconstitucionalidad ante la Ley de Amnistía, lo que ha valorado como «la batalla más importante de la transición» y se ha comprometido a hacerle frente con todos los recursos posibles.

Azcón: la igualdad frente a la Ley de Amnistía

En esa defensa, Azcón ha resaltado el papel fundamental que representa «la igualdad de todos los españoles», y ha reconocido que la principal impulsora de la asociación Libres e Iguales fue Cayetana Álvarez de Toledo.

La amnistía es la mayor amenaza que ha tenido nuestra democracia desde la transición. Hoy hemos podido debatir sobre ello con voces reconocidas en la ‘Mesa en Defensa de la Constitución y la igualdad’ del @pparagon en las @cortes_aragon. Aunque el PSOE no quiere que hablemos de… pic.twitter.com/byU5UatNms — Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) March 18, 2024

A la luz de las últimas maniobras para desviar la atención del PSOE de Sánchez, así como el autonómico, Azcón ha señalado que los socialistas «quieren que se hable de todo menos de lo importante».

Ante ello, el presidente del Ejecutivo aragonés y uno de los líder del PP con más renombre en España, ha defendido que hay que mantener «la Justicia, el pluralismo político y la igualdad».

En ese sentido, Azcón ha hecho una sintética e iluminadora exposición, sobre los deberes que cada uno de los agentes tiene en la defensa de los tres principios citados .

«Como presidente es mi obligación institucional y jurídica. La del PP, como partido, es política, y el del ciudadano es un un deber moral», ha sostenido, puesto que, según el presidente, «se está produciendo un gran cambio de paradigma: quien debería de defender la Constitución no lo hace», refiriéndose al presidente del Gobierno de España.

Azcón y la confianza en Europa

«Es cómplice de este drama», ha señalado. Si bien, al igual que Cayetana Álvarez de Toledo, Azcón ha expresado su confianza en el sostenimiento de nuestro sistema de derecho.

El popular ha volcado su optimismo en su «confianza en la Unión Europea y los jueces». «Vamos a pararlo», ha sostenido, considerando que es clave la posición de la Unión Europea para que los ciudadanos «sigamos creyendo en Europa y el Tribunal Europeo».

Por su parte, según ha apuntado el periodista Jorge Busto, el “antieuropeísmo de Vox nace del fracaso de la euroorden”, refiriéndose a Carles Puigdemont, quien encontró apoyo en las instituciones europeas para no ser juzgado todavía en los tribunales de nuestro país.

Así mismo, Azcón ha recordado la labor que realizó el actual consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, en la aplicación del 155 de la Constitución ante el golpe de Estado en Cataluña.

De la misma manera, también la jueza y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha defendido la esperanza en el sistema judicial: «Cómo voy a poder la esperanza, si no, no sería jueza», ha destacado.

Las claves de María Jesús del Barco sobre la amnistía

El presidente de Aragón ha reconocido la importancia de la labor de los jueces, y ha agradecido encarecidamente la presencia de María Jesús del Barco y su capacidad de expresar con sencillez conceptos «tan complejos».

Del Barco ha expuesto de una manera sucinta y coloquial una evidencia a veces oculta a la propaganda y que revela la situación de parálisis social en la que nos encontramos: «Cuando el poder constituido se cree que tiene más poder que el constituyente, al final cala».

«El Estado de derecho surge para proteger los derechos de los más débiles frente a los poderosos», ha recordado. En ese sentido, «todos somos desiguales ante esta Ley de la Amnistía».

«Si quieren una amnistía que reformen la Constitución», ha manifestado, puesto que «esta ley se ha hecho co hombres y apellidos, ¡que no nos vendan la moto!». «No no distraigamos. La Ley de la Amnistía es un mega bodrio y es inconstitucional, puesto que nuestra Constitución no permite un indulto general».