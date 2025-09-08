El alcalde de Gúdar (Teruel) sufre la cogida de una vaquilla en fiestas: «No descarto que vuelva a pasar»

El esperado encuentro con la vaquilla quedó en un susto para el alcalde de Gúdar (Teruel), Alberto Izquierdo, quien fue protagonista en las fiestas de su pueblo por sufrir un fuerte revolcón. El líder del Partido Aragonés (PAR) fue cogido por una vaquilla de la ganadería Hermanos Navarre. Por suerte, no hubo que lamentar ninguna herida en el percance, a pesar de algunos moretones que reconoce llevar en su cuerpo fruto de la caída.

La cogida ante la vaquilla se produjo cuando el político corría sólo delante del animal. Fue en ese momento cuando le pilló y le tiró al suelo. Rápidamente se ve como dos jóvenes acuden a su ayuda con un capote para quitarle a la vaquilla de la cara.

Si este año Izquierdo no ha tenido un lucido pase frente al animal, sí que ha dado una buena lección a los políticos de cómo se pueden vivir las fiestas en los pueblos. El alcalde ha puesto de relieve los festejos populares taurinos, insistiendo que aquellos que tienen un cargo público pueden participar en las traiciones taurinas sin miedo al qué dirán.

«No es la primera vez que me cogen», señala a OKDIARIO. «Yo de toda la vida he sido un apasionado a estos festejos populares y he participado en muchos». Izquierdo saca pecho por participar como «uno más en las fiestas»: «Así debería ser y es algo que tendría que ser más frecuente en política».

Como se puede ver en el vídeo que fue captado por una cámara de un aficionado que se encontraba en ese momento, tras la caída y después de tener encima varios segundos al animal, Izquierdo se levantó él sólo y anduvo por su propio pie a la zona vallada.

El incidente tuvo lugar a finales de este mes de agosto, pero ha sido ahora cuando se ha conocido el percance, que no ha tardado hacerse viral en redes sociales, donde se ve cómo el animal se hace con él y lo zarandea y hasta se aprecian algunos gritos por parte de algunos testigos temerosos de lo sucedido al alcalde.

Según explica Izquierdo a OKDIARIO, «no descarto que vuelva a pasar, porque lo volveré a hacer». Aunque advierte que cuando te pones delante de un animal bravo «hay que tener siempre mucho cuidado». «A veces, como la del otro día, fallas, pero esa es la belleza».

El pueblo de Gúdar tiene una fuerte tradición a los festejos taurinos populares: toro de ronda, de fuego, del corro, vaquillas. El líder aragonesista nunca ha ocultado su afición a los toros. Y no sólo eso, sino que reivindica el patrimonio taurino de la comunidad autónoma «al nivel de la jota». «Es algo que está documentado. Por poner un ejemplo, los encierros a caballo en la sierra turolense son milenarios», añade.

Tras luchas internas, Alberto Izquierdo volvió a ser elegido como presidente de la formación aragonesista al pasado junio. El partido tiene fuerte presencia en el Ejecutivo de Jorge Azcón, al ocupar ocho altos cargos, aunque no forme parte del Gobierno, que se mantuvo al margen desde el comienzo cuando los populares pactaron con Vox.