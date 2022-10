Yihad S. (Mezquita Ishbilia): “La Comisión Islámica de España no condena el yihadismo radical”

Yihad Sarasua es el Presidente de la Mezquita Ishbilia, una de las más importantes de Sevilla, y no se corta a la hora de condenar los errores que él cree que tienen tanto la cúpula como algunos fieles de la religión que él ama: la musulmana. Lucha porque el Islam avance y se actualice, y sabe que para ello tiene que alzar la voz en un mundo en el que no es lo habitual. Y menos si apuntas directamente a los mandamases, quienes dirigen la Comisión Islámica de España.

Sarasua ha hablado con OKDIARIO Andalucía tras presentar una petición en el Ayuntamiento de Sevilla para poder celebrar el rezo del fin del Ramadán del próximo año en la Plaza de España. Pero hemos hablado de más. De mucho más. Vox, el machismo, la inmigración ilegal, el racismo o el terrorismo son sólo algunos de los temas que hemos tratado con él y, como decimos, no tiene pelos en la lengua… pese a que sabe el riesgo que conlleva.

Pregunta (P).- Habéis solicitado la Plaza de España de Sevilla para celebrar el fin del Ramadán pero, ¿lo veis factible?

Respuesta (R).- Lo veo con expectativas y con ilusión. Son grandes sueños de que después de tanto tiempo la comunidad islámica se vea representada de una manera digna y adecuada. No es que hacer la fiesta del Ramadán en un barrio no sea digno, sino que no tiene la trascendencia que debería tener la segunda religión de esta ciudad. En este caso, si aceptan nuestra propuesta tendrá esa trascendencia.

P.- ¿Entiendes que haya alguien contrario a ello?

R.- Supongo que sí. Pero ‘malaje’ hay en todos lados. Habrá personas que no estén de acuerdo. Pero espero que no.

P.- ¿Hay racismo en España?

R.- No, en absoluto. Bueno, en España cabemos todos. Pero como sociedad no somos conscientes de ese racismo. Vivimos en una sociedad sevillana en la que estamos completamente integrados y vivimos con normalidad y facilidad.

«¿Por qué se permite que exista el tráfico de personas?»

P.- En España existe un problema de inmigración ilegal, ¿hay ilegales en tu mezquita?

R.- Bueno, hay cosas que no preguntamos. Pero evidentemente sí. No ilegales, sino alegales. Es decir, que no tienen papeles… Pero, muchas veces, cuando nos planteamos este asunto nos preguntamos por qué es tan difícil entrar, con lo fácil que es cruzar el Estrecho por 30 o 40 euros en un ferry y arreglar tus papeles y entrar con todos tus derechos. Y, ¿por qué se permite que exista este tráfico de personas que a la postre en vez de 50 o 60 euros que sería lo normal, pagan 2.000 o 3.000 euros? Y encima para venir sin derechos laborales. Hay gente que se aprovecha de estas circunstancias.

Realmente, si fuéramos conscientes de que existen estas mafias las combatiríamos con todos nuestros recursos, como los policiales o políticos. Así que toda lucha contra la ilegalidad y la mafia, bienvenida. En nuestra comunidad hay personas que son susceptibles de esta cuestión. Pero hay que ver cómo viven ellos el Islam y nuestra sociedad.

«Puede haber un atentado porque la gente con problemas mentales busca cualquier motivo»

Lo cual redunda en esta pregunta que me has hecho antes, en si la sociedad española es racista. No, no lo es; porque acogen, ayudan, y de alguna forma pues somos seres humanos todos. Y así se entiende desde nuestra comunidad. Que, exceptuando estas mafias, la sociedad española nos acoge y ayuda para normalizar nuestras vidas.

Mantener a estas mafias es… Llevamos muchos años soportando la muerte en el Estrecho de personas que intentan cruzar y deberíamos acabar con esto pero ya.

P.- ¿Hay riesgo de una yihad en España?

R.- Yo me llamo Yihad. Y hay muchas personas que adoptan ese nombre. Es una cuestión espiritual, es la lucha por el bien de la religión. Por tanto, no tiene nada que ver con la guerra. Pero es verdad que en este mundo hay una confrontación que ha fomentado esta guerra que hemos vivido. Y esperemos que ya haya pasado y que ahora tengamos otro enemigo mundial, que es Rusia.

Este enemigo que teníamos con el Islam ha desaparecido porque tenemos uno nuevo. La sociedad necesita siempre tener un enemigo para justificar cosas. El peligro de que haya un loco que justifique un atentado ‘en nombre de’ está constante. Siempre hay personas que pierden la cabeza por cualquier motivo.

Pero, ¿que sea por un motivo religioso? Pues puede pasar. Puede pasar porque la gente con problemas mentales busca cualquier motivo. Pero creo que la gente sabe diferenciar entre lo que es la religión de un evento ocasional y lamentable. Ya ha pasado y la gente sabe diferenciar los locos de la religión.

P.- Y, ¿no crees que la comunidad islámica ha pecado a la hora de no condenar claramente este tipo de hechos? Por ejemplo, recientemente ha habido varias detenciones a imanes de mezquitas relacionados con el yihadismo…

R.- No has mirado la hemeroteca, porque yo sí.

P.- Sí, pero hablo en general.

R.- ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros no representamos a toda la comunidad islámica. La comunidad islámica está representada por la Comisión Islámica de España, con sede en Madrid… Representados no se sabe muy bien por quién. Pero la cuestión es que no transmiten esta imagen. Porque puedes decir: ‘¿Por qué tengo que justificarme si no soy culpable?’. Bueno, una cosa es que tú no tienes que justificarte y otra que debas hacerlo. La mujer del Cesar no sólo tiene que ser honrada sino parecerlo. Y nosotros necesitamos dejar clara a la sociedad una y otra vez que nada tiene que ver el Islam con estas actitudes. Y en esto sí pecamos.

Me gustaría que los poderes representativos dejaran claramente, no solo las condenas puntuales por los hechos que comentas, sino que haya una interpretación del Islam que condene este integrismo radical. Igual que hay micromachismos que se justifican sin darse cuenta y al final provocan un machismo intolerante, pues lo mismo pasa con la religión: nosotros podemos atajar no solamente casos extremos de un atentado, sino a diario contra un discurso que lo justifica. Y ahí está mi esfuerzo: que no exista un discurso que lo justifique. Y ahí es donde tenemos que poner el foco.

«Hay personas que vienen de otro país y no se dan cuenta de que ese discurso aquí choca»

Hay personas que vienen de otro país y no se dan cuenta de que ese discurso aquí choca. La existencia del Islam nace del encuentro. Por ejemplo, mi familia es cristiana, es católica, entonces mi relación con los cristianos es distinta de alguien que viene de un país musulmán. Son actitudes que no son extrapolables.

Una persona que viene de otro país puede ver con horror un gesto cristiano, y nosotros lo compartimos y lo convivimos. Entonces, esa actitud, efectivamente, desde la cúpula del Islam no existe. Lo vengo demandando desde hace mucho tiempo, pero bueno, será mi batalla perdida. Que la cúpula del Islam haga un acto de presencia en este tipo de generación de noticias y de intelectualidad del Islam. Un Islam que muestre claramente su rechazo al integrismo y al radicalismo en cuestión del día a día. Habría que hacer, por parte de la cúpula islámica, un análisis correcto y mostrar una actitud correcta. Y eso sí hace falta.

«Esa actitud, efectivamente, desde la cúpula del Islam no existe. Lo vengo demandando desde hace mucho tiempo, pero bueno, será mi batalla perdida»

P.- Hablabas de los micromachismos. Yo veo machismo en el Islam, por ejemplo, en el asunto de los velos o en que no podáis entrar a la mezquita a orar juntos.

R.- Claro, efectivamente. Pero si un musulmán ha nacido aquí, en España, donde ve las relaciones de otra forma, puede madurar y comportarse de otra manera. Ahí está el shock. Cuando no existe un Islam español o andaluz. Y ahí es donde falta esa integración, el Islam necesita un proceso de aclimatación, y sobre todo de quienes dirigen las mezquitas.

El problema está cuando hay personas que viven del Islam y se mantienen al margen. Viven dirigiendo una comunidad. Y no corrigen. Y cuando les preguntan dicen qué es lo correcto y lo que no. Efectivamente, el Islam puede convivir con las mujeres de una manera adecuada. Y el pañuelo lo mismo. La mujer se tiene que poder poner o quitar el velo cuando le parezca o cuando quiera.

«La posibilidad de ejercer el Islam en España nos la garantiza la Policía»

P.- Vas a recibir muchas críticas de tu comunidad por todo esto que estás diciendo…

R.- No será la primera vez, por esto y por muchas cosas más. Los imanes te dicen: no hay coacción en el Islam. Vale, es cierto. Pero, entonces, ¿por qué coaccionas a las mujeres para que se pongan el velo? Y te dicen: ‘No, porque ella es la que defiende la identidad de la familia’. Y esto así no se hace. Este desarrollo del pensamiento es la necesidad que tiene la comunidad islámica. Precisamente, porque está enquistada en una representación desde la cúpula que no corrige, o no quiere corregir en este caso. Y los efectos subsidiarios son las personas que tú has nombrado (los imanes detenidos).

La posibilidad de ejercer el Islam en España nos la garantiza la Policía. Porque si fuera por algunos ya nos habrían atacado y nos habrían atentado. Podríamos estar perseguidos. Si no es por esta defensa que la Policía hace de nuestra religión estaríamos atacados.

Imagina que al hombre detenido que quería atentar en la Semana Santa de Sevilla hubiese hecho algo. Estaríamos muy perseguidos. Lógico. Por tanto, menos mal que la Policía cumple esa función.

P.- Esa falta de ser tajante por parte de la comunidad islámica podría dar la razón a partidos como Vox, que dicen que la cultura islámica y la de Occidente son incompatibles. ¿Qué opinas sobre Vox y sobre esta afirmación?

R.- Pues es que no es que les den la razón, es que muchos les dan los argumentos. Muchas veces uno tiene que mirarse al espejo. Y el espejo puede ser un partido o puede ser otra cosa. En este caso, el espejo puede ser Vox para darnos cuenta de nuestros errores.

«El espejo puede ser Vox para darnos cuenta de nuestros errores»

Oye, ¿por qué el vecino no me quiere? Bueno, quizás yo no soy tan amable como debería ser. Mira, yo soy sevillano, yo me crié aquí. Y el dar dos besos siempre me ha chocado. No hay nada malo.